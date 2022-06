“Ama il mare ama la tua pelle”. I week end all’Argentario

Monte Argentario: Il progetto “Ama il mare ama la tua pelle” sbarca all’Argentario nei giorni 3, 4 e 9 luglio.



Check up gratuiti della pelle e lezioni su come ci si espone correttamente al sole. È questo l’obiettivo che si sono prefissi gli organizzatori del progetto, anche per questa tappa di Monte Argentario.

È di questi giorni una ricerca condotta dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, nella quale si evidenzia l’aumentare del rischio di mortalità per neoplasie della pelle, soprattutto nei giovani, con età compresa tra i 30 e 45 anni. È consigliabile evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, e soprattutto è necessario utilizzare creme da scegliere in base al proprio tipo di pelle.

“Ama il mare ama la tua pelle” è il progetto nato per divulgare un corretto stile di comportamento nella esposizione al sole. Dopo l’esperienza di Ostia (RM) che ha registrato un notevole successo in termini di presenze da parte della popolazione romana, oggi IDI Farmaceutici, Honda Marin Italia, Almarine Maxirib, promotori di questo progetto, hanno deciso di far tappa nello splendido promontorio toscano. Tre gli eventi che si terranno a Porto Santo, patrocinati dal Comune di Monte Argentario, uno dei quali dedicato della salute dei dipendenti del comune.

Gli eventi nel dettaglio:

3 luglio, check up gratuito della pelle a Porto Santo Stefano, Piazza Rioni 8, davanti al palazzo Comunale, dalle ore 17,00 alle 21,00

il 4 luglio lo staff di IDI Farmaceutici sarà a disposizione di tutti i dipendenti del Comune di Monte Argentario per effettuare un check up gratuito della pelle, dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

Degno di nota l’ultimo appuntamento previsto a Porto Santo Stefano il giorno 9 luglio, presso il pontile Kaimar, dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Per la prima volta un dermatologo terrà in mare aperto all’interno del gommone che porta il nome del progetto, una lezione in mare di dermatologia dedicata a tutti coloro che amano la barca. Necessaria prenotazione casella mail nautilus@idifarmaceutici-ext.it

A tenerla sarà il Dottor Sabatino Pallotta, capo dipartimento area dermatologica del noto ospedale romano IDI Roma (Istituto Dermopatico dell’Immacolata). Un modo originale per far conoscere agli amanti del mare quelle che sono le corrette modalità di esposizione al sole a cui dobbiamo attenerci per garantire una buona salute della nostra pelle.

Gli eventi saranno seguiti dalla social TV Lifebox Streaming.