Alogna e orchestra città Grosseto serata La voce di ogni strumento

Grosseto: Giovedì 28 luglio, ore 20.30, nel Centro Radar di Poggio Ballone (Castiglione della Pescaia) andrà in scena il concerto conclusivo di La voce di ogni strumento. Sul palco il violinista Davide Alogna insieme all’Orchestra Sinfonica “Città di Grosseto”, nata nel 1994 per volontà dell’Amministrazione Comunale insieme alle associazioni musicali cittadine dell’epoca: “Carlo Cavalieri”, “Amici del Quartetto” e “G. Donizetti”.

Una serata dedicata ad Antonio Vivaldi e alle sue Quattro Stagioni. Pubblicata nel 1725 questa raccolta di quattro concerti - parte della raccolta di dodici concerti del Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione Opus 8 - rappresenta forse il punto più alto di tutta la produzione del compositore. Ogni “stagione” è contraddistinta da suoni e sfumature che ne richiamano i dettagli e le particolarità. La musica crea immagini, riproduce visioni paesaggistiche, trasportando il pubblico in una realtà alternativa, viva e dinamica.

«Sono felice di presentare questo concerto estivo in questo luogo unico della Maremma – dichiara Gloria Mazzi Presidente di A.Gi.Mus Grosseto - Il programma, Le Quattro stagioni di Vivaldi, non poteva trovare una location naturalistica così perfetta. Vi aspettiamo tutti nel mese di Ottobre per ripartire con La Voce di Ogni strumento in Savoia. Ringrazio il nostro pubblico e ringrazio il Comandante Giacomo Stefanelli per l’ospitalità». L’Orchestra, vanta collaborazioni con artisti di fama internazionali tra cui M.Larrieu e G.Nova, G.Garbarino, E.Bronzi, B.Canino, A. Ballista, D.Nordio, L.Angelov, E.Bátiz, M.Campanella, M.Damerini, F.A.Krager, Pier N.Masi, D.Rivera, E.Boncompagni, e molti altri

A partire da febbraio 2000 accompagna la finale del “Premio Pianistico Internazionale A. Scriabin”. Nel 2010 è ospite della prestigiosa Golden Hall del Musikverein di Vienna, esibendosi davanti a quasi duemila spettatori, per poi concludere il tour austriaco con un concerto alla Konzerthaus di Klagenfurt. È stata protagonista molto apprezzata di importanti stagioni liriche e nel 2007 le è stato conferito dal Rotary Club di Grosseto il premio “Paul Harrys Fellows” per la cultura, e nell’Agosto 2008, peril riconoscimento del suo alto valore culturale, l’Orchestra ha ricevuto il “Premio Grifone d’Oro 2008” dalla Città di Grosseto.

Solista della serata del 28 luglio, il violinista Davide Alogna. Il suo percorso inizia al Conservatorio G. Verdi di Como. Successivamente perfeziona la sua tecnica in violino solista e musica da camera alConservatorio Superiore di Parigi ed al CNR di Boulogne Billancourt conseguendo il “Premièr Prix a l’unanimité”. Collabora e ha collaborato, anche in qualità di prima parte con prestigiose istituzioni tra cui l’orchestra Sinfonica “Giuseppe Verdi” di Milano, con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con quella del Teatro comunale di Bologna, con la Regionale della Toscana (ORT), con l’Haydn di Bolzano. La rivista “Amadeus” gli ha dedicato due volte un cd copertina (settembre 2013 e 2014) pubblicando cd monografici con musiche di Schubert e di Respighi. Attualmente si sta occupando di editare l’unica edizione in commercio del concerto per violino e orchestra in la min. op 75 di Respighi sia per il materiale orchestrale che per la riduzione violino pianoforte. È docente di violino presso il Conservatorio “F.Cilea” di Reggio Calabria.

La rassegna musicale “La voce di ogni strumento” è realizzata grazie al sostegno di Spazio Conad Grosseto e Bcc Castagneto Carducci.Per questo concerto, che chiude la stagione, si ringrazia il Centro Radar di Poggio Ballone e le aziende Antiflamme, Team Sicurezza, Solari Marina Safety, Maremà, Team Sicurezza, Assicurazioni Generali che hanno sponsorizzato la serata. Un particolare ringraziamento va anche a Kelly, Lux Eventi, Cacciagrande, La Tana del Cinghiale, AIC Grosseto, Elettromare per il loro sostegno. Domenica 31 luglio, presso l’Agriturismo Villa Toscana, sarà possibile assistere ad una replica del concerto che si svolgerà di mattina in coincidenza dell’alba.

Per informazioni (info@villatoscanavacanze.it - tel. 0565 012740). Per informazioni e biglietti per la serata del 28 luglio - www.agimusgrosseto.it – agimus.grossetoagimus.it – tel. +39 3397960148 - Biglietti: € 12,00 /€ 5,00 (UNDER 19)