Allo Jannella, l'album e le figurine dei giocatori del Bbc Grosseto

Grosseto: Gli appassionati grossetani di baseball venerdì e sabato troveranno all’ingresso dello stadio Roberto Jannella, che ospiterà un super duello tra Bbc Grosseto Spirulina Becagli e Parmaclima, l’album e le figurine dei campionati di serie A baseball e serie A1 softball, un progetto nato dalla partnership tra FIBS e Akinda Italia.

«Il progetto è costituito da 3 album – spiega il direttore generale di Akinda, Attilio Colaci - due per il campionato della serie A baseball, diviso in due volumi con i gironi A-B e C-D e 1 per il campionato di serie A1 softball, con anche la sezione dedicata agli arbitri. La realizzazione dell’album è stata a costo zero per la FIBS e per le società, che hanno partecipato con grande entusiasmo e che ci supportano nella distribuzione. L’album è un potentissimo strumento di marketing e potrà servire a far conoscere meglio i protagonisti di queste discipline agli appassionati (e non) e ai ragazzi più giovani a cui l’iniziativa è in particolare rivolta». Fibs e Akinda hanno dedicato quattro pagine al Bbc Grosseto Spirulina Becagli, con le immagini di giocatori e tecnici. Nell’album è prevista anche una pagina dedicata agli autografi e alle dediche.