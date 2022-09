Sport Allenamento speciale per gli Esordienti della Pro Soccer in ritiro ad Abbadia 6 settembre 2022

Redazione Insieme ai ragazzi e allo staff tecnico quest’anno ci sarà anche il mental trainer per fare un lavoro completo sul gruppo squadra

Abbadia S. Salvatore: Una bella avventura, quella che sta vivendo il gruppo degli Esordienti della Pro soccer lab, classe 2011, in ritiro ad Abbadia San Salvatore. La squadra neroverde è partita domenica 4 settembre con i tecnici Roberto Picardi, Paolo Agresti e Alessandro Pocci, insieme anche al dirigente accompagnatore Alessandro Felici e allo psicologo Alessio Finetti, che farà lavorare i ragazzi anche sull'attenzione, sulla concentrazione e sulla coesione del gruppo, fondata sui valori e sui principi umani. “La cosa più bella di questo ritiro – ha spiegato Roberto Picardi, allenatore degli Esordienti e responsabile tecnico della Pro soccer – è vedere i ragazzi felici fare gruppo e condividere ogni momento della giornata. Sono momenti importanti non tanto per preparare la squadra al prossimo campionato, o farla crescere tecnicamente, quanto preparare un gruppo che possa condividere momenti belli e meno belli sia in campo sia fuori. E questo grande anche al grande aiuto dei nostri tecnici e dell’intero staff neroverde”. Domani nella sede del ritiro si unirà anche l’altro allenatore Claudio Ciolli, che insieme al resto dello staff tecnico continuerà il programma di allenamenti e partitelle fino a giovedì 8 settembre, giorno in cui la squadra rientrerà al centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia. Un programma intenso, nel fresco di Abbadia San Salvatore, che parte ogni giorno con una bella colazione e poi doppio allenamento tra giochi, preparazione atletica, partitelle e anche sedute speciali di mental training. Per seguire le attività della società o avere informazioni sul noleggio dei campi del centro sportivo è possibile visitare il sito www.prosoccerlab.it. Seguici





