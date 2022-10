Alla Settimana della Bellezza 2022 si parla di economia di comunione

Sabato 29 ottobre alle 17, aula magna Polo Universitario: incontro pubblico "Economia di comunione ed economia civile, luoghi di pace", con Rebeca Gòmez Tafalla. Alle 21, teatro degli Industri: "In nome della Madre"

Grosseto: Può l'economia essere un fattore per la costruzione della pace? E' questo l'interrogativo attorno al quale ci si confronterà sabato alla Settimana della Bellezza grazie alla presenza di Rebeca Gómez Tafalla, amministratore delegato di E. di C. Spa società Benfit Polo Lionello Bonfanti, a Loppiano, culla dell'economia di comunione. L'ad parlerà di "Economia di Comunione ed Economia Civile, luoghi di Pace": ore 17, aula magna Polo Universitario.

L'incontro con Gómez Tafalla è, infatti, organizzato dalla Fondazione Polo Universitario Grossetano, partner della Diocesi di Grosseto e di Fondazione Crocevia nella realizzazione della Settimana della Bellezza. Rebeca Gómez Tafalla, nata in Alicante (Spagna), ha un master in Diritto Comunitario presso l'Università Complutense di Madrid. Laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l'Università degli Studi di Genova. Con alta formazione in Economia Civile ed Esperta in Gestione Digitale del Talento. Dal 2018, Amministratore Delegato di E. di C. SpA società benefit che gestisce il Polo Lionello Bonfanti, uno dei sette Poli imprenditoriali del progetto internazionale di Economia di Comunione (EdC). Precedentemente è stata coordinatrice del progetto Economy of Communion International Incubating Network (EoC-IIN), la rete internazionale di incubatori di impresa dell'Economia di Comunione e referente per l'Associazione Internazionale di Economia di Comunione (AIEC) per i rapporti con AMU (Azione per un Mondo Unito ONG Onlus) per la realizzazione dei progetti di sviluppo EdC.

La sera, poi, spazio al teatro. Alle 21 saliranno sul palco degli Industri con Beatrice Fazi, Ilaria Nestovito, Francesco Stella, portando in scena “In nome della madre”, tratto da un romanzo di Erri De Luca, con riadattamento teatrale di Michele La Ginestra. L’adolescenza di Maria, la giovane madre del Figlio di Dio, smette nell’attimo di un “sì”. Lei rimane incinta dopo aver ascoltato un “annuncio”, e con l’accettazione della volontà del Padre, cambia la sua e la nostra vita. Questa è la storia di una ragazza, delle sue emozioni e delle sue sensazioni più intime, che si confonde con quella di tutti quelli che non rimangono indifferenti alle “rivelazioni”. Questa è anche la storia di un amore, quello tra Giuseppe e Maria, che spinge lui a dare ascolto ad un semplice sogno, per poi difendere la sua futura sposa, mettendosi contro tutto e contro tutti. Seguirà un confronto, ci sarà un viaggio, ci sarà una stalla che li separerà, almeno per una notte…nella quale faranno i conti con le proprie paure, presenti e future. È una storia misteriosa, per qualcuno addirittura sacra, che parte da due sì... E’ una storia che appartiene ad ognuno di noi, a chiunque abbia voglia di confrontarsi con gli “annunci” che la vita ci propone. Tre attori sulla scena: una Maria narrante, la giovane Maria e suo marito Giuseppe… Un teatro fatto di parole, di emozioni, ma soprattutto di ascolto!







Ingresso a offerta, con prenotazione obbligatoria presso la Libreria Paoline.