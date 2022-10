Alla Settimana della Bellezza 2022 l'inviata di Avvenire Lucia Capuzzi

Mercoledì 26 ottobre ore 17, aula magna Polo Universitario: "La sconfitta della pace?". La mattina incontro con gli studenti all'Isis Fossombroni

Grosseto: Alla Settimana della Bellezza la voce della giornalista inviata di Avvenire in Ucraina e in altri conflitti, Lucia Capuzzi. Sarà lei la protagonista della quinta giornata, mercoledi 26 ottobre, dell'evento organizzato dalla diocesi di Grosseto con Fondazione Crocevia.

Alle 17, nell'aula magna del Polo Universitario Grossetano, Capuzzi parlerà de "La sconfitta della pace?"

Nel corso della mattina l'inviata di Avvenire incontrerà gli studenti presso l'Isis Fossombroni.

Nata a Cagliari, classe 1978, Lucia Capuzzi dopo la laurea in Scienze Politiche, ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia dei partiti e dei movimenti politici all’Università di Urbino, svolgendo una tesi sull’emigrazione italiana in Argentina nel secondo dopoguerra. Da questo studio è nato “La frontiera immaginata. Profilo politico e sociale dell’emigrazione italiana in Argentina nel secondo dopoguerra” (Franco Angeli, 2006).

I suoi reportage sono stati insigniti del premio Luchetta (2014), del premio Colombe d’oro per la Pace (2016), dei premi Giornalisti del Mediterraneo, Parise e Enzo Rossi-Altrapagina (2018), del premio De Carli per l’informazione religiosa (2020), del premio Matano (2022).

Attualmente lavora nella redazione Esteri di Avvenire, come inviata e si occupa in particolare di America Latina.

Ha pubblicato: “Haiti. Il silenzio infranto” (Marietti, 2012), “Adiós Fidel. Fede e dissenso nella Cuba dei Castro” (con Nello Scavo, Lindau 2011); “Colombia. La guerra infinita” (Marietti 2012);

“Coca rosso sangue. Da Tijuana a Gioia Tauro sulle vie della droga” (San Paolo 2013); “Rosa dei due mondi. Storia della nonna di Papa Francesco” (San Paolo 2015);

“I narcos mi vogliono morto” (con Alejandro Solalinde, Emi 2017), “Eugenia Bonetti. Combattere lo sfruttamento” (San Paolo 2018), “America Latina” in “Il mondo nuovo di Francesco” (di A. Spadaro, Marsilio 2018); “Il gesuita inquieto e i suoi ritorni nella Patria Grande” in “Solo l’inquietudine dà pace. Così Bergoglio rilancia il vivere insieme” (a cura di R. Cristiano, Castelvecchi 2018); “Uno sguardo tra pace e guerra”, in Voci de verbo Avvenire (a cura di A.Zaccuri, Vita e pensiero 2018); “Il giorno prima della pace” (Città Nuova 2019) e “Frontiera Amazzonia. Viaggio nel cuore del pianeta” (con Stefania Falasca, Emi 2019), “Un Continente in rivolta” (Vita e pensiero 2020).