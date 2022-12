Alla scoperta di Roma con Carlo Coronati

Martedi’ 13 dicembre alle 18 a QB



Grosseto: Un incontro per scoprire Roma grazie alla casa editrice Il Lupo. Domani, 13 dicembre alle 18 è in programma alla libreria QB la presentazione di due libri che parlano di Roma con un’appendice dedicata invece alla montagna e all’escursionismo con l’autore Carlo Coronati.

“Roma, guida insolita per esplotatori urbani” ci porta alla scoperta di quindici trekking a piedi e in bici per vagabondare nei parchi, nelle periferie, nella street art, nei borghetti della capitale. “Roma in bici” invece include novantadue percorsi modulari e undici grandi anelli su ciclabili e parchi romani. Un lavoro minuzioso di tessitura e scoperta dedicato a questa novella città ciclabile che, anche con i suoi limiti, riesce oggi, e ancor più nel futuro, a sviluppare un modello sostenibile di pedalabilità.

Ci sarà poi spazio anche per la montagna con il libro “Tutto quello che avreste voluto sapere sull’escursionismo ma nessuno vi ha mai detto”, un “pamphlet” allegro ed ironico, surreale e reale allo stesso tempo, sui vezzi e i vizi della montagna. Se amate la capitale e volete saperne di più oppure se siete patiti di montagna vi invitiamo alla libreria QB anche per scoprire questi libri che possono essere un bel regalo di Natale.