Alla scoperta delle ricchezze minerarie della provincia con il Museo

Sabato 18 giugno l'incontro con l'esperto Giancarlo Pagani dell'Università di Siena.



Grosseto: “Le georisorse della provincia di Grosseto: un patrimonio da conoscere” è il tema dell'incontro organizzato dal Museo di storia naturale della Maremma. L'appuntamento nella sala conferenze della struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura è per sabato 18 giugno alle ore 17:00. Ospite dell'evento sarà Giancarlo Pagani, curatore del Museo di scienze della terra e del dipartimento di Scienze fisiche della terra e dell'ambiente dell'Università di Siena. Pagani, anche autore di vari libri sull'argomento, si occupa in modo particolare della valorizzazione degli aspetti geomineralogici nei parchi minerari della Toscana e accompagnerà il pubblico alla scoperta delle risorse minerarie locali, descrivendo la ricchezza del territorio grossetano e le località sedi di coltivazioni minerarie antiche e moderne, con cenni sugli usi delle materie prime estratte e sulla loro rilevanza economica per la popolazione.

«Dietro al paesaggio che identifica un territorio – ricorda Andrea Sforzi, direttore del Museo di storia naturale della Maremma – ci sono le rocce, i minerali e i terreni: tutto questo è alla base delle diversificate forme di vita che in quel luogo si sono sviluppate. La Provincia di Grosseto ne è un esempio straordinario. Ne sono testimoni gli affioramenti e le molte e diverse attività minerarie condotte sul territorio già da epoche antiche, che hanno condizionato la storia e lo sviluppo di questa porzione di Toscana meridionale. Ne parleremo al museo con un grande esperto come Giancarlo Pagani».

L'evento è a ingresso libero, ma è consigliata la prenotazione online sul sito www.museonaturalemaremma.it (per informazioni è possibile chiamare il numero 0564 488571). In occasione dell'incontro sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.