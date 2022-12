Alla Sala Eden tre artisti emergenti si alternano alla console

Appuntamento domani, mercoledì 28 dicembre, dalle 18 con Ppierrrre, Elenoyr, Eroti Cafè. La serata è patrocinata dal Comune di Grosseto



Grosseto: Secondo appuntamento con le serate di musica alla Sala Eden, organizzate dalla cooperativa Uscita di Sicurezza, e patrocinate dal Comune di Grosseto. Domani, mercoledì 28 dicembre, infatti, è in programma una serata rivolta ai più giovani e che vede la direzione artistica di Leonardo Repola. Dalle 18 a mezzanotte, tre deejay si alterneranno sul palco del locale al bastione Garibaldi, sulla Mura Medicee di Grosseto, Ppierrrre (che apre la serata alle 18), Elenoyr (dalle 20) ed Erotic Cafè, che accompagnerà il pubblico fino alla chiusura.

Ppierrrre, dj e producer, classe 1996, è direttore artistico di Android Feelings e fondatore dell’etichetta discografica Jipo pe la quale è in uscita, nel 2023, il suo album di esordio, che si avvicina al mondo dello slow-mo beat, del downtempo e dell’electronic ambient muovendosi in maniera quasi astratta tra texture introspettive e produzioni downtempo influenzate dal jazz e dalla musica beat. Proporrà un dj set che esplora diversi universi musicali: ritmiche spezzate, jazz e hip-hop, per dare vita a un flusso di coscienza, avvolto da toni sintetizzati fluorescenti e feel e riff che strizzano l'occhio all’electro-funk, e alla musica da videogiochi anni Ottanta.

Dalle 20, in consolle salirà Elenoyr, un'artista visiva eclettica che debutta nel mondo della musica elettronica e del djing. Proporrà la sua musica, colorata da un animo tribale che vibra e arde nei bassi profondi e nei ritmi tipici della jungle music.

Alle 22, invece, sarà la volta Erotic Cafè, producer e dj italiano, che si è imposto come una forza emergente nella musica underground. Negli anni ha rilasciato un ricco catalogo di musica in una moltitudine di generi, prima di arrivare al ciclo più serrato del suo suono con la drum'n'bass. La sua musica viene ampiamente supportata dai grandi nomi della scena globale di musica da club.

Anche la proposta gastronomica sarà un po’ diversa dal consueto; sarà caratterizzata, infatti, da piatti tipici dello street food, rivisti in chiave gourmet. Ecco quindi che si potrà scegliere tra poulled pork, cotto a bassa temperatura, con ceddar e salsa Bbq, i più classici panini con lampredotto, trippa e fonduta di pecorino, hamburger, una proposta veggy, pizza fritta con prosciutto e mozzarella.

Giovedì 29 dicembre, invece, saliranno sul palco “Le False Partenze”, un’orchestra che propone i classici della musica italiana e internazionale rivisitati per offrire uno show che richiama il varietà televisivo. Per l’occasione la Sala Eden propone una cena menu fisso, al costo di 35 euro (questo il menu: tortello con fonduta di pecorino, zucca e guancia croccante; brasato di spalla al Morellino di Scansano, purè allo zafferano, pandoro tostato con chantilly e crumble al caramello salato; una bottiglia di Morellino di Scansano docg “Val delle Rose” ogni quattro persone; acqua e caffè).

Tutte le serate sono a ingresso libero. Per prenotare il proprio tavolo è possibile chiamare il numero 327 3945254.