Alla Sala Eden cena in musica

Di scena i grandi successi proposti da Michele Santinelli e G. Daniela Samperi. Domani, mercoledì 15 giugno, la musica torna nello storico locale sulle Mura Medicee.



Grosseto: I grandi successi della canzone d’autore italiana e i classici della musica pop internazionale accompagneranno, domani, mercoledì 15 giugno, la cena alla Sala Eden. Michele Santinelli (pianoforte, chitarra e sax) e G. Daniela Samperi, voce, si esibiranno nel locale che, di recente, è tornato ad accogliere i visitatori con il servizio di bar e punto ristoro gestito dalla cooperativa Uscita di Sicurezza onlus. Un’occasione, quindi, per trascorrere una serata in un luogo storico di Grosseto, sul bastione Garibaldi delle Mura medicee, e godersi l’esibizione di due musicisti straordinari.

Chi sono. Michele Santinelli, sassofonista e polistrumentista, comincia comincia a suonare il clarinetto all’età di 7 anni, nella scuola di musica mancianese “D. Chiti”, di cui adesso è insegnante e direttore artistico. Dal 1990 inizia a suonare il sax, entrando a far parte di diverse formazioni dedite a generi diverse, per arrivare, dal 2005, a guidare l’orchestra “Le False Partenze”. Direttore artistico del “Manciano street music festival”, la manifestazione da dodici anni le notti mancianesi, dal 2008 fa parte della Magicaboola brass band come sax baritono, una della street band più conosciute a livello nazionale ed europeo. Proprio con questa formazione si è esibito anche in apertura di concerto di grandi artisti: dal Jova Beach Party agli spettacoli di Toto, Duran Duran, Leonard Cohen, Blink 182, Pino Daniele, Franco Battiato.

G. Daniela Samperi è un’artista poliedrica che spazia dalla pittura alla scultura, dal canto alla realizzazione di eventi. Da venti anni lavora nel mondo dello spettacolo realizzando rappresentazioni con numerosi musicisti del panorama toscano. Ha lavorato presso il Campus dello Spettacolo High University Musical di Frattamaggiore (Napoli) e si è diplomata in Doppiaggio e Teatro presso la scuola Enterprise di Grosseto. Attualmente continua a potenziare la sua passione per la musica e il canto all’Accademia degli Artisti di Roma.

L’offerta gastronomica. Il punto ristoro della Sala Eden offre una ricca varietà di prodotti, privilegiando la filiera corta, con un’attenzione particolare ai menu di carne. Sempre sulle Mura Medicee, per gli amanti del pesce, è possibile gustare l’offerta che il settore ristorazione della cooperativa Uscita di Sicurezza propone al Bastione Molino a vento, nel locale “Hottimo”, lo storico “bar del Cinghialino”. I menu dei due locali sono consultabili sul sito www.uscitadisicurezza.grosseto.it

Per prenotazioni: 327 3945254