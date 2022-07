Alla Misericordia di Grosseto servono due nuovi autoveicoli

“Appello alla sensibilità di cittadini, aziende ed enti così da poter continuare a svolgere al meglio la nostra attività assistenziale e di soccorso”.



Grosseto: La Venerabile Arciconfraternita di Misericordia, associazione di volontariato da sempre presente e attiva su tutto il territorio grossetano, come noto è costantemente impegnata nell’aiuto del prossimo e della collettività in genere mediante interventi quotidiani per prestare soccorso a coloro che si trovano in difficoltà. I risultati e l’impegno della Misericordia sono sotto gli occhi di tutti. È la forza del volontariato.

“Nel corso del tempo, - dice Arciconfraternita di Misericordia Grosseto - la nostra attività è diventata sempre più complessa a causa dell’ingente richiesta e della varietà e molteplicità dei servizi, specialmente in questi anni segnati dall’emergenza sanitaria mondiale e, più recentemente, da una guerra che ha visto l’Associazione molto coinvolta nel prestare aiuto ai profughi ucraini. Tutto questo ha determinato un significativo aumento dei costi generali di gestione delle attività, costi a cui l’Associazione fa fronte grazie all’impegno e all’aiuto dei soci e della collettività”.

“Per questo oggi ci troviamo a fare appello alla sensibilità di cittadini, aziende ed enti così da poter continuare a svolgere al meglio la nostra attività assistenziale e di soccorso, chiedendo la cortesia di contribuire con una donazione per l’acquisto di due nuovi autoveicoli. Al riguardo sottolineiamo che le erogazioni liberali a favore delle O.d.V. possono essere deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore o detraibili dall’imposta da versare secondo i termini di legge. Tutte le aziende e associazioni che volessero aderire all’iniziativa vedranno sponsorizzato il proprio logo sul mezzo. Le donazioni in denaro devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Il Vostro contributo sarà un importante segno di solidarietà per sostenere il volontariato. Noi ce la mettiamo tutta, aiutateci a dare sempre il meglio”, conclude la Misericordia di Grosseto.

Questi i codici per le donazioni:

CODICE IBAN: IT 55 O 08851 14304 000 000 224166

C/C POSTALE: 22867543