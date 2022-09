Alla gentildonna Maria Laura Garofalo la giacca da yachtswoman di Artemare Club

Mercoledì sera nella sede di Artemare Club nel Corso antico di Porto Santo Stefano, alla fine dei festeggiamenti per i 50 anni di vela all'Argentario del professor Alessandro Maria Rinaldi presenti tra i tanti invitati il presidente della CRI Costa d'Argento Michele Casalini e i maestri di balli Caraibici Desigual Stefania Borghini e Valter Bagnoli, la moglie Cav. avv. Maria Laura Garofalo ha ricevuto dal comandante Daniele Busetto la giacca blu da yachtswoman con il guidone del sodalizio con la motivazione “accanto un grande yachtsman c’è sempre una grande yachtswoman”



Maria Laura Garofalo, romana, cavaliere della Repubblica italiana, avvocato, guida la GHC - Garofalo Health Care, gruppo della sanità privata fondato nel Lazio dal padre Raffaele e dai suoi fratelli che ora conta tante strutture in tutta Italia ed è quotato in Borsa. Cresce così il numero di donne molto impegnate in vari settori della società che possiedono il riconoscibile blazer femminile con il guidone di Artemare Club e per la festa internazionale del prossimo otto marzo altre due sono state scelte per riceverlo dal sodalizio di Porto Santo Stefano, le orbetellane Piera Casalini della Croce Rossa Italiana Costa d’Argento e Claudia Aldi della RAI e festa sarà!