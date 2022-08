All’Orbetello Piano Festival arriva il talento di Olga Zdorenko

Domenica 7 agosto la pianista ucraina sarà protagonista di un doppio concerto (ore 19 e ore 21.30) con un programma da Bach a Scriabin



Orbetello: Al talento di Olga Zdorenko è affidato il gran finale dell’Orbetello Piano Festival. Domenica 7 agosto nel palcoscenico naturale di Torre Saline ad Albinia, l’artista ucraina sarà protagonista di un doppio concerto (ore 19.00 e ore 21.30) che proporrà un programma da Bach a Scriabin. Il piano recital si aprirà con l’esecuzione della Fantasia cromatica e fuga in re minore di J. S. Bach per proseguire con la Sonata Op. 53 (Waldstein) di L. van Beethoven e concludersi con la Sonata No. 5 di A. Scriabin.





Nata a Kiev in Ucraina, Olga si è diplomata nel 1994 in pianoforte presso il Conservatorio Ciaikovskij di Mosca, sotto la guida di Eugeni Malinin. Si è perfezionata con Rudolf Buchbinder, Viktor Merjianov e Hans Graaf. Nel 2001 si è diplomata con Sergio Perticaroli presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma con il massimo dei voti. Premiata in numerosi concorsi internazionali, ha eseguito concerti presso i più importanti teatri europei ed è regolarmente invitata da numerosi festival internazionali. Ha collaborato con alcune delle più importanti orchestre europee e ricca è la sua attività in ambito cameristico e discografico. Attualmente è docente presso il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone. Ha ricevuto la targa d'argento dal Presidente della Repubblica Italiana e la medaglia d'oro per meriti nel campo della cultura all'Università La Sapienza di Roma.

Ideata da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti dell’associazione Kaletra la rassegna, che giunge alla sua 11ma edizione, è resa possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Orbetello- assessorato alla cultura, la Fondazione CR Firenze, di numerosi partner tra cui Banca Tema. Info e biglietteria +39 3534407785 \ +39 389 2428801 www.orbetellopianofestival.it