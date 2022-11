All’Auser c’è spazio per tutti, arriva anche il biliardo

Accordo tra l’associazione e il circolo del Biliardo di Massa Marittima per accogliere gli appassionati di questo gioco



Massa Marittima: “All’Auser c’è spazio per tutti!” Ci tiene a ribadirlo il presidente, Francesco Melaiu, che sottolinea quanto sia importante aprire le porte del centro sociale alla comunità massetana. Da qualche giorno al centro sociale è arrivato anche un biliardo, grazie all’accordo sottoscritto con il circolo del Biliardo di Massa Marittima. L’obiettivo è quello di accogliere, in uno spazio bello e curato, gli appassionati di questo gioco.

L’edificio che ospita il centro sociale Auser è di proprietà comunale e misura 540 metri quadrati circa. La stanza in cui è stato posizionato il biliardo è una quarantina di metri quadrati e non sarà ad uso esclusivo del Circolo. “Ho girato molto per lavoro – spiega il presidente dell’Auser Francesco Melaiu – e posso affermare che in tutta la Toscana non esiste una struttura a disposizione dell’Auser così spaziosa, bella e in una posizione davvero invidiabile con il Parco di Poggio. I massetani devono esserne orgogliosi. Per questo, da quando sono stato eletto presidente, mi sto impegnando per utilizzare al meglio la nostra sede. E devo dire che sono molto soddisfatto: abbiamo Odissea 2001 con il ballo, Iride con i ragazzi che dipingono, i giovani del pattinaggio, l'attività fisica adattata per gli anziani, a dimostrazione di cosa debba essere un centro sociale per la comunità. E siamo solo al 20% del potenziale. Possiamo accogliere anche le feste private come i compleanni, senza applicare tariffe, ma solo con un’offerta. Siamo tutti volontari e siamo a disposizione della nostra comunità. Anche la scelta di accogliere il biliardo rientra nella volontà di sfruttare appieno la struttura, garantendo al Circolo del Biliardo uno spazio adeguato, anche per avvicinare nuove persone a questo gioco”.

“Siamo felici della proficua collaborazione dell’amministrazione comunale con l’Auser – afferma il sindaco Marcello Giuntini – che restituisce tanto in termini di servizi alla comunità, confermando ancora una volta quanto il volontariato sia prezioso. Durante la pandemia il centro ha accolto la preparazione dei pacchi alimentari, in estate diventa la sede dei campi estivi, collabora con le associazioni sportive, dando ascolto ai bisogni del bambino come dell’anziano e garantendo la gestione degli spazi per lo sport e lo svago. É quindi una presenza importante per la nostra città.”

