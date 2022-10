Alienazioni, c'è tempo fino al 22 novembre per presentare le offerte 24 ottobre 2022

Redazione Grosseto: Entro le ore 12 del giorno 22/11/2022 potranno essere presentate al Comune di Grosseto, precisamente all'Ufficio Protocollo in Grosseto (cap. 58100, p.zza Duomo n. 1), le offerte relative all'asta per l'alienazione dei beni immobili di proprietà comunale.

L'asta è prevista alle ore 15 del 22 novembre 2022. Per tutte le informazioni e le modalità di partecipazione, ecco il link sito internet istituzionale del Comune di Grosseto: https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-avvisi-dellufficio-patrimonio/





