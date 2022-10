Alessia Zambernardi è dottoressa in scienze della mediazione linguistica

Roccalbegna: In data odierna, presso il CIELS di Bologna, Alessia Zambernardi si è laureata in scienze della mediazione linguistica con una tesi dal titolo “ Da baba a femka: in Russia l’emancipazione femminile incontra la lingua”.

Alla neo Dottoressa nativa di Santa Caterina, frazione del borgo amiatino di Roccalbegna è stata conferita la votazione di 110 con lode. L’elaborato si incentrava sull’interessante argomento dell’emancipazione femminile in Russia, con una dettagliata analisi dell’evoluzione linguistica. La tesi è stata redatta nella parte iniziale in italiano ed in quella conclusiva in lingua russa ed anche la discussione si è tenuta in entrambe le lingue.

Da oggi Santa Caterina ha una nuova laureata. Alla neo Dottoressa vanno i complimenti di familiari, amici e quelli della redazione di MaremmaNews.it