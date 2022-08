Alessandro Marangoni suona nel Bosco di Patanella, all'alba per l’Orbetello

Il vincitore del prestigioso Premio “F. Abbiati” si esibisce in un contesto straordinario. E intanto fino domenica 7 agosto ogni giorno la grande musica guida alla scoperta di luoghi mozzafiato grazie ad appuntamenti insoliti e imperdibili.

Orbetello: All’alba del 4 agosto Alessandro Marangoni vincitore del prestigioso Premio “F. Abbiati”, sarà protagonista di un concerto che si preannuncia spettacolare e che avrà come insolito palcoscenico il Bosco di Patanella (inizio ore 6.00).

Parte così, all’insegna del “sorprendente”, l’ultimo fine settimana lungo dell’Orbetello Piano Festival che la rassegna che porta il pianoforte dove meno te lo aspetti e che ogni giorno - fino a domenica 7 agosto - a suon di musica guida alla scoperta di luoghi.

Mentre la natura si risveglia, il pianoforte di Alessandro Marangoni, proporrà un ricco programma, dal titolo “Chopin e Rossini, un dialogo romantico”, prevede l’esecuzione di partiture immortali come Prelude inoffensive, Petite Polka chinoise, Une caresse à ma femme e Barcarole di Rossini e Ballata n. 1, Notturno in do diesis min. op. postuma e Scherzo n. 2 op. 31 di Chopin.





Vincitore del prestigioso Premio “F. Abbiati” della critica italiana nel 2019, Alessandro Marangoni si è affermato sulla scena internazionale grazie ad una significativa attività concertistica e discografica come solista, collaborando con tantissimi artisti. Nato nel 1979, si è diplomato in pianoforte con Marco Vincenzi presso il Conservatorio di Alessandria e perfezionato con Maria Tipo alla Scuola di Musica di Fiesole. Contemporaneamente si è laureato in Filosofia presso l’Università di Pavia. Ha suonato nelle principali sale in tutta Europa, Cina, Stati Uniti e Australia, registrando per importanti emittenti come RAI, BBC, Radio Nacional de Espana e SBS Australia. Ha instaurato un sodalizio artistico con l’attrice Valentina Cortese con la quale ha tenuto a Milano uno spettacolo per la regia di Filippo Crivelli e inaugurato il Teatro Massimo di Cagliari. Con Quirino Principe ha fondato il duo “Alessandro Quirini e Quirino Alessandri”, ideando spettacoli monografici su Rossini, Chopin e altri grandi autori. E’ il primo musicista italiano ad esibirsi anche nel mondo virtuale di Second Life, eseguendo più di cento concerti. Con l’Ensemble Nuovo Contrappunto ha eseguito in prima italiana il Concerto n. 4 di Beethoven nella versione cameristica dello stesso autore. Per la prima volta nella discografia, Marangoni ha inciso l'integrale completa dei Peccati di vecchiaia di Rossini (13 CD), riscoprendo 20 inediti. La sua attività discografica è preziosa e importante. Collabora come revisore con Edizioni Curci e Leduc e come conduttore di “Lezioni di Musica” su Rai Radio3. Insieme al regista Pierpaolo Venier è ideatore del Chromoconcerto®. E' direttore artistico dell'Almo Collegio Borromeo di Pavia e di Forte Fortissimo TV, una innovativa webtv impegnata nel divulgare la campagna “La musica contro il lavoro minorile” pensata da Claudio Abbado con l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ONU), di cui Alessandro Marangoni è testimonial internazionale. E' docente al Conservatorio di Novara e tiene masterclasses in Europa, Sud America e Cina.

La rassegna prosegue poi a Torre Saline (Albinia) dove venerdì 5 agosto alle ore 21.30, si esibiranno gli allievi della Master Class di Lylia Zylberstein, sabato 6 agosto alle ore 21.30, andrà in scena “In Vino…Musica” un concerto teatrale che vede impegnate Anna Barbero al pianoforte e Alessia Donadio come voce recitante e domenica 7 agosto (doppio appuntamento alle ore 19.00 e alle ore 21.30) sarà protagonista Olga Zdorenko con un programma da Bach a Scriabin.

Ideata da Giuliano Adorno e Beatrice Piersanti dell’associazione Kaletra la rassegna, che giunge alla sua 11ma edizione, è resa possibile grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Orbetello-assessorato alla cultura, la Fondazione CR Firenze, di numerosi partner tra cui Banca Tema.

Info e biglietteria +39 3534407785 \ +39 389 2428801

www.orbetellopianofestival.it