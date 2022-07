Alessandro Giomarelli nuovo Segretario dell'Unione Comunale PD Manciano

Manciano: Il direttivo del partito democratico di Manciano annuncia che Alessandro Giomarelli è stato eletto Segretario dell'Unione Comunale.



"Ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata espressa, lavorerò affinché il nostro partito strutturi un opposizione vigile ed attenta ai bisogni dei cittadini e torni a lavorare in mezzo alla gente. Il partito democratico dovrà essere presente di nuovo in tutto il territorio comunale per fare rete con le tante persone che si sono avvicinate in questa campagna elettorale, da Marsiliana, all'area nord, fino ad arrivare a Manciano. Porteremo avanti il percorso costruito in questi anni e cercheremo di fare da stimolo e da supporto ai nostri rappresentanti in consiglio comunale e a tutto il gruppo di minoranza.

Come primo atto convocherò i vertici del partito per programmare una serie di incontri con i corpi intermedi e le istituzioni che agiscono sul nostro territorio. Assieme a Roberto Bonemei, segretario di Marsiliana e Giovanni Riva, segretario di Manciano, auguriamo a tutti un buon lavoro".

Giomarelli è una figura storica del partito, di grande esperienza, ha presieduto in questi anni il comitato di garanzia ed è già stato segretario dell'unione comunale dopo la sconfitta elettorale di Daniele Pratesi nel 2009. Il suo lavoro di ascolto e di costruzione e la sua grande capacità di condurre le trattative politiche portò alla vittoria elettorale del centrosinistra nel 2012.