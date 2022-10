Alessandro Fiesoli all'aperitivo letterario nella Chiesa dei Bigi

Sabato 29 ottobre la presentazione del libro “Senza passato” con degustazione di vini



Grosseto: Lo scrittore Alessandro Fiesoli sarà il protagonista del nuovo aperitivo letterario nella Chiesa dei Bigi, organizzato dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l'associazione “Letteratura e dintorni”. L'appuntamento è per sabato 29 ottobre alle ore 18.30 e rientra fra gli eventi del progetto “Grosseto Città che legge”. Fiesoli presenterà “Senza passato”, edito da Porto Seguro, il suo esordio letterario. Il biglietto d'ingresso costa 5 euro (ridotto a 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) compresa una degustazione dei vini della Fattoria San Felo e una visita guidata alla mostra “Portatori di pace / i Viandanti” con le opere di Sandro Chia, in programma alle ore 17.30 con il direttore del museo, Mauro Papa. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0564 488066 o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com. In occasione dell'evento sarà possibile, come di consueto, rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

“Senza passato” racconta la storia di Stefano, che ha perso la memoria a causa di un incidente e vive a Tenerife, dove tiene corsi di fotografia ed escursioni. Ciò che sa del suo passato gli è stato raccontato dalla compagna Mascia, che però spesso mostra omertà ad affrontare l’argomento. Ma qualcosa si risveglia nella memoria di Stefano quando si imbatte in un racconto contenuto in una vecchia usb e si ritrova con veri e propri déjà-vu. Alessandro Fiesoli è nato a Prato e vive a Follonica, dove lavora come impiegato.