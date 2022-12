Alessandra Sensini incontra gli studenti del Fossombroni

Grosseto: Cinque titoli europei, quattro mondiali, ma soprattutto ben sei olimpiadi disputate. Da Barcellona 1992 a Londra 2012, con una medaglia d’oro, una d’argento e due di bronzo. Alessandra Sensini, campionessa di windsurf, ha incontrato gli studenti delle classi a indirizzo sportivo del Fossombroni.

Con gli studenti di prima e di seconda la campionessa olimpionica ha raccontato le prime esperienze sportive in giovane età, passando per i successi ottenuti, allo stretto legame con la città di Grosseto e il suo territorio, fino ad arrivare alle aperture nel mondo del lavoro che uno sportivo può ricercare. Tante le domande da parte degli studenti che sono impegnati nel corso di giornalismo sportivo, coordinato dall’insegnante Monica Mazzilli e che hanno approfittato della presenza di Alessandra Sensini per cimentarsi in vere e proprie interviste.

La mattinata al Fossombroni è proseguita con l’incontro con gli studenti delle classi quinte. Con loro è stato sviluppato un modulo Pcto (ex alternanza scuola lavoro), attraverso Waterworld, il polo sportivo strettamente collegato al mare. Alessandra Sensini e Manuel Giannerini porteranno avanti il progetto collegato con la scuola, in modo da proporre attività dal punto di vista tecnico e dirigenziale, mirate all’organizzazione di eventi sportivi che si svolgeranno nel mese di aprile. Gli studenti verranno formati per essere coinvolti a livello organizzativo, in modo che l’esperienza venga veicolata al concetto di sport, come benessere, ma anche come turismo legato al territorio.