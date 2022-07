Attualità Al via un nuovo progetto sperimentale del servizio TPL 19 luglio 2022

Redazione Grosseto: Durante la seduta odierna della Giunta comunale è stato approvato il nuovo progetto sperimentale del servizio di TPL per la città di Grosseto, affidato ad Autolinee Toscane. L’obiettivo è quello di creare dei nuovi collegamenti che uniscano la città ed a questo fine è stata proposta una soluzione consistente nell’istituzione di una navetta elettrica tra la stazione ferroviaria ed il centro storico ed il prolungamento della linea G2 lungo l’asse di via Senese fino alla frazione di Roselle. “La nostra amministrazione – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Mobilità Riccardo Megale - ha puntato fortemente sulla creazione di una rete di collegamenti che vada a migliorare la mobilità della città e questo progetto oltre che assicurare un migliore servizio sotto questo aspetto, darà anche un input importante al turismo, offrendo un servizio navetta che dalla stazione porti al centro storico della nostra città. C’è poi un ulteriore nota positiva, ovvero il fatto che la navetta messa a disposizione da Autolinee Toscane sarà elettrica: questo dimostra la grande attenzione per l’ambiente del Comune che da sempre cerca di promuovere una mobilità green e sostenibile”. annuncio Seguici





