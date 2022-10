Al via tre nuovi corsi con Cna Servizi

Sono aperte le iscrizioni per i percorsi formativi in programma nei mesi di novembre e dicembre



Grosseto. Cna Servizi, l’agenzia formativa di Cna Grosseto, organizza tre nuovi corsi di formazione per i mesi di novembre e dicembre. Sono aperte le iscrizioni, infatti, al corso per “Lavoro in quota e Dpi III categoria e linee vita”, in programma il 3 e il 17 novembre prossimi, al corso per condurre la gru su autocarro, il 7 e 10 novembre, e a quello per utilizzare la piattaforma mobile elevabile, in calendario per il 12 e il 15 dicembre.

Si tratta di percorsi di qualifica fondamentali per operare e utilizzare alcuni mezzi, molto utile nell’attività quotidiana delle imprese.

Il corso dal titolo “Lavoro in quota e Dpi III categoria e linee vita” è rivolto a datori di lavoro, lavoratori autonomi e dipendenti che, nello svolgimento della propria attività, sono soggetti al rischio di caduta dall’alto. Il percorso formativo, della durata di 8 ore, sarà articolato in due momenti, giovedì 3 novembre e giovedì 17 novembre, dalle 14 alle 18, dedicati, rispettivamente, al lavoro in quota e ai dispositivi di protezione di terza categoria.

Nello stesso ambito saranno organizzati anche due incontri per la figura del preposto: il 9 novembre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 per la prima formazione e nella stessa data, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16, per l’aggiornamento.

Sempre a novembre si terrà il corso per utilizzare la gru su autocarro. In questo caso la lezione teorica online è in programma lunedì 7 novembre, dalle 9 alle 13, mentre la lezione tecnico-pratica, che vale anche come aggiornamento quinquennale, è prevista per giovedì 10 novembre nel cantiere della Nuova Gregori rettifiche a Grosseto.

Infine, i due appuntamenti per l’abilitazione all’uso della Piattaforma Mobile Elevabile (Ple) sono in calendario per lunedì 12 dicembre dalle 9 alle 13 con la lezione teorica online e giovedì 15 dicembre con la prova tecnico-pratica alla Nuova Gregori rettifiche di Grosseto.

Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare il numero 0564 471245 o inviare una email ad a.piccioni@cna-gr.it