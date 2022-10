Al via nuove attività e nuovi servizi alla Porta del Parco di Ribolla

“Fuori classe”, una serie di servizi destinati agli studenti



Roccastrada: con la ripresa delle scuole ed il ritorno alla normalità rispetto alle limitazioni sanitarie imposte dalla pandemia, Porta del Parco di Ribolla riprende a pieno ritmo le proprie attività con una ricca offerta di nuovi servizi rivolti inizialmente soprattutto a bambini e ragazzi delle scuole.

Questa la programmazione da lunedi 3 ottobre:

- per i ragazzi della scuola primaria tutti i lunedi con orario dalle 17.00 alle 18.00 “Playenglish” corso ludico di avvicinamento alla lingua inglese e tutti i mercoledi dalle 17.00 alle 18.00 “Animazione e supporto ai compiti”;

- per i ragazzi della scuola secondaria tutti i lunedi e mercoledi con orario dalle 14.00 alle 16.00 “Animazione e supporto ai compiti”.

Per partecipare ai corsi ed a queste attività è necessaria la preventiva iscrizione dei ragazzi da parte dei genitori.

Info e prenotazioni: Porta del Parco – Piazza della Libertà, 3 Ribolla. Tel 0564 578033 ed e-mail: portaparcominerarioribolla@gmail.com.

Ricomincia così la programmazione della Porta del Parco di Ribolla all’insegna di un rinnovato entusiasmo che restituisce a quel luogo la possibilità di una completa ripresa di tutte quelle attività socio educative e culturali che in passato avevano ben fornito risposte alla collettività. Prossimamente avvieranno altre attività come i corsi di italiano per stranieri, eventi, mostre, presentazioni e progetti in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, CoeSo e con il Parco Nazionale delle Colline Metallifere.

“Dopo la pausa estiva – queste le parole della vice sindaca Stefania Pacciani – abbiamo incontrato il nuovo soggetto gestore dei servizi per ritirare le fila e ripartire con la nuova programmazione degli eventi che ci accompagneranno prossimamente. In concomitanza con la regolare riapertura delle scuole abbiamo pensato di avviare subito con una serie di servizi dedicati agli studenti, ma presto saranno messe in campo una serie di altre attività in campo socio educativo destinate a tutte le fasce di età della popolazione. In concomitanza con i servizi della Porta del Parco, stiamo portando avanti anche il progetto di “Educativa di strada” che segue i ragazzi nella fascia di età adolescenziale che, dopo la prima fase conoscitiva, sta fornendo le prime interessanti indicazioni ”.