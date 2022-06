Al via Musica in strada: domani “Le voci del principe”

Giovedì 16 giugno doppio appuntamento: alle 17.30 presentazione del libro “Mia Martini tutto il suo universo”, mentre alle 21.30 musica d’autore con Marinelli e Santinelli



Manciano: Al via domani gli spettacoli di “Musica in strada”, un calendario di eventi organizzati dall’associazione Diego Chiti che animeranno diverse location del Comune di Manciano fino all’inizio delle quattro serate principali della dodicesima edizione del Manciano street music festival.

Si parte domani, martedì 14 giugno alle 21,30, da San Martino sul Fiora con la musica gospel de “Le voci del principe”. Nell'occasione la Pro loco di San Martino organizzerà panini e fritti misti per gli spettatori. Giovedì 16 giugno, invece, doppio appuntamento: alle 17,30 in collaborazione con La Biblioteca Comunale L. Morvidi un evento che unisce musica e letteratura musicale con la presentazione del volume di Daniele Sgherri, Fabrizio Manca e Federico Pieri: “Mia Martini tutto il suo universo”. Il volume, con testi e foto, edito da Ergo sum Grosseto per Musica in mostra, racconta la storia di Mimì attraverso la sua immensa produzione artistica. Un viaggio intenso ed emozionante nelle canzoni che l’hanno resa famosa e nella sua vita. Il volume è arricchito dalle interviste inedite con Arrigo Cappelletti (pianista della Martini) e Claudio Belfiore (curatore dell’immagine e del look di Mimì dagli esordi fino alle ultime esibizioni). La presentazione sarà accompagnata da musiche tratte dal repertorio di Mia Martini a cura di G. Daniela Samperi (voce) e Michele Santinelli (pianoforte). Sempre il 16 giugno, alle ore 21,30, questa volta in via Marsala al bar Centrale, appuntamento con la musica d’autore di Rachele Marinelli (voce) e Michele Santinelli (Chitarra e sax).

Durante gli eventi sarà possibile anche acquistare i biglietti per le quattro serate principali del festival. Il Manciano Street Music Festival è realizzato con il patrocinio ed il contributo del Comune di Manciano assessorato al Turismo, Banca Tema, Terme di Saturnia Natural Destination e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Per info, calendario completo e per acquistare i biglietti: www.mancianostreetmusicfestival.com.