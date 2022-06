Al via le domande per accedere contributo affitti per l’anno 2022

Da giovedì 23 giugno è possibile presentare domanda per accedere al contributo ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2022.



Grosseto: Quest’anno le domande potranno essere presentate esclusivamente on line e saranno accettate dalla piattaforma telematica dalle ore 00:01 del 23 giugno 2022 alle ore 12:00 del 23 luglio 2022.

Si accede alla piattaforma con le proprie credenziali Spid, Cns o Cie da computer, tablet o smartphone. Per avere maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio Servizi Sociali all’indirizzo e-mail bando.affitti@comune.grosseto.it o ai numeri 0564488854 - 0564488746 – 0564488873 – 0564488586. L’amministrazione metterà a disposizione n. 1 postazione telematica presso gli uffici del Servizio Servizi sociali in via degli Apostoli 11, da cui l’utente potrà autonomamente compilare la domanda online dal lunedì al venerdì negli orari di apertura al pubblico.

Alla suddetta postazione si accederà solo su appuntamento, utilizzando la casella mail o telefonando i contatti indicati sopra. Si precisa che l’utenza dovrà recarsi all’appuntamento con tutta la documentazione necessaria alla compilazione della domanda online già salvata su supporto di memoria informatico (chiavetta usb o supporto analogo) personale. Gli operatori forniranno esclusivamente assistenza tecnica.

Tra i requisiti richiesti per partecipare al bando occorre la residenza anagrafica nell’alloggio del Comune di Grosseto per il quale si richiede il contributo, un contratto di locazione con regolare registrazione (sono esclusi i contratti di natura transitoria), un valore ISE non superiore ad € 29.545,98 ed un valore ISEE non superiore a 16.500,00, non possedere un patrimonio mobiliare superiore a € 25.000,00, non possedere un patrimonio complessivo superiore a € 40.000,00, non essere destinatario di un alloggio ERP, non essere destinatario della misura regionale “Giovani sì”.

Gli ulteriori requisiti per partecipare sono riportati nel Bando consultabile alla pagina Bandi e graduatorie Politiche della Casa e del Sociale (https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-graduatorie-politiche-della-casa-e-del-sociale/) Eventuali domande di partecipazione al presente Bando che dovessero pervenire al Servizio Servizi Sociali con modalità diverse dalla procedura online dedicata non verranno valutate ai fini dell’inserimento in graduatoria.

“La nostra amministrazione – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Sara Minozzi - si sta impegnando con determinazione per offrire un sostegno concreto per pagare l’affitto di casa, a maggior ragione in questo periodo così critico e complesso per la nostra economia. Anche quest’anno abbiamo lavorato per mettere in campo delle misure che possano essere un sostegno per le famiglie in difficoltà”.