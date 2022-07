Al via la XX edizione di Cinemadamare a Monte Argentario

Porto S. Stefano: Oltre tre mesi di Campus per un viaggio in lungo e in largo per l’Italia di 7500 km, con 220 Filmmaker da oltre 40 paesi, con tappe in 8 regioni dalla Lombardia alla Sicilia : sono i numeri della ventesima edizione di Cinemadamare, il più grande raduno internazionale di giovani cineasti, che dal 2003 si danno appuntamento in Italia per girare film lungo tutto lo Stivale in compagnia e con la collaborazione dei loro colleghi e coetanei italiani.



Quest’anno, per la sua quinta settimana di Campus, la Carovana di Cinemadamare fa tappa a Monte Argentario : il comune toscano sarà infatti luogo ove i giovani cineasti della kermesse gireranno i loro cortometraggi. La presentazione alla stampa e a tutti gli addetti ai lavori si è tenuta martedì 12 luglio 2022 ore 11 presso la sala dell'Ex Onmi sotto la Fortezza Spagnola. Con il patrocinio dell’Unesco, del Comune di Monte Argentario e con il sostegno del MIC, Cinemadamare 2022 renderà Porto Santo Stefano e Porto Ercole, e la loro suggestiva bellezza marittima, dei veri e propri set a cielo aperto per sette giorni.

I filmmaker italiani e stranieri, infatti, avranno una settimana di tempo per inventare e scrivere le loro storie, cercare le location e girare le scene, in modo da concludere le loro opere per l’ultima sera, domenica 17 luglio, quando tutti i cortometraggi prodotti verranno proiettati in piazza, durante la Weekly Competition. Saranno oltretutto allestite, dallo staff di Cinemadamare, altre due serate di proiezioni cinematografiche gratuite il 15 e il 16 luglio che permetteranno alla cittadinanza di poter ammirare i film. Venerdì 15 luglio, ore 21:00, in piazza dei Rioni a Porto Santo Stefano, avverrà la proiezione del film “Rocketman” per la regia di Dexter Fletcher. Invece Sabato 16 luglio, sempre nella stessa piazza, sarà proiettato il film “Blackkklansman” diretto da Spike Lee.



“Monte Argentario è un comune di grande storia e importanza. Siamo molto felici di accogliere i cineasti di Cinemadamare nella nostra suggestiva comunità e rappresenta per noi una grandissima occasione di marketing per far conoscere Monte Argentario in ogni angolo del mondo”. Queste le parole di benvenuto ai cineasti della kermesse di Cinzia Fanciulli, Assessore al Turismo di Monte Argentario. “Il comune, che ha nel mare la sua maggiore attrazione, non è tuttavia solamente da questo rappresentato. I numerosi edifici presenti, come la Fortezza Spagnola, Forte Filippo, La Rocca e Forte Stella sono solo alcune delle bellezze naturali che passano inosservate all’occhio comune e che invece sono sicura saranno valorizzate dalla visone artistica dei filmmaker di Cinemadamare”.





La bellezza marittima, antica e suggestiva del comune non ha lasciato indifferenti i giovani cineasti partecipanti: Eli Leibow, regista proveniente da Seattle, Stati Uniti, sembra già a suo agio mentre parla del luogo che lo ospiterà per questa settimana di Cinemadamare Campus.” Poco prima della conferenza ho avuto modo di osservare con attenzione la Fortezza Spagnola, e mi sono voluto subito documentare su questi edifici così particolari, scoprendo che ne esistono di diversi qui a Monte Argentario. Sono molto grato a Cinemadamare per averci permesso di essere ospitati un luogo così particolare e le sue location saranno di sicuro le protagoniste principali del mio lavoro”. “Nel mio paese, la Russia, luoghi come Monte Argentario sono letteralmente introvabili” Queste sono le parole di un meravigliato Daniil Belosheikin, direttore della fotografia proveniente dalla Russia. ” Sono rimasto estasiato dall’atmosfera che si respira qui. Sono sicuro che il mio lavoro sarà estremamente interessante questa settimana, e che avrò moltissime occasioni di riprendere scenari e luoghi di bellezza inimmaginabili”.

“Io vengo dall’Uruguay, quindi sono abituata alla costa e al mare, ma sono rimasta comunque profondamente colpita, sin dal primo momento, dall’aria che si respira in questo comune” si percepisce tutta la curiosità nelle parole di Sharon Ettinger, editor dall’Uruguay.” Non vedo l’ora di iniziare a lavorare sui film che i miei colleghi internazionali andranno a produrre qui. Le suggestive ambientazioni presenti a Monte Argentario li ispireranno e mi permetteranno di avere dei corti su cui lavorare di grande livello e di rara bellezza”.

“Ho partecipato e diretto il mio corto durante il primissimo Cinemadamare Travelling Campus” afferma con ardore Stefano Amadio che, assieme a Rocco Giurato, è stato uno degli ospiti speciali di questa settimana di Cinemadamare a Monte Argentario.” La Kermesse rappresenta un’opportunità unica e meravigliosa in quanto è una Manifestazione in cui 42 nazioni diverse collaborano e si supportano nella creazione di opere d’arte quali i cortometraggi sono. Sono molto curioso di vedere come i giovani filmmaker italiani e stranieri saranno in grado di riportare un luogo suggestivo come Monte Argentario, così vicino sia alla cultura toscana che a quella romana”.