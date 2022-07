Al via la XVI edizione di ‘Capalbio libri’

I vini della cantina delizieranno autori e relatori dell’ormai tradizionale kermesse letteraria

Capalbio: È un appuntamento fisso dell’estate maremmana e si riconferma anche quest’anno ricco di interventi, dibattiti ed eventi 'fuori rassegna': torna infatti – dal 1 al 7 agosto – Capalbio Libri. La kermesse si terrà in un luogo tutta nuovo, l’Anfiteatro del Leccio, uno spazio straordinario e affascinante, nel cuore del centro medioevale di questa zona di confine tra la Toscana del sud e il Lazio. Qui si susseguiranno talk e interventi di autori italiani, ha già avuto luogo l’incontro con Dacia Maraini ma ci saranno Fabrizio Roncone, Sergio Rizzo e molti altri ancora. Si prevede un’agenda ricca – e imperdibile – per tutti coloro che amano la letteratura e il fascino senza tempo della carta stampata.

Sette serate per assecondare il piacere di leggere e di confrontarsi, di discutere e viaggiare con la fantasia, e anche quest’anno Monteverro - cantina gioiello della Costa d’Argento - conferma la sua propensione alle contaminazioni e il passo dalla vigna alla biblioteca è breve. Così i vini della tenuta saranno omaggiati ad autori e relatori. Da sempre vino e letteratura è un binomio che piace: il cosiddetto nettare degli Dei è protagonista di molti romanzi, in altri fa un semplice cameo, come coccola enoica dei vari personaggi. Ma va da sé che il piacere della lettura può essere accompagnato sempre da un buon bicchiere di vino, rosso o bianco che sia! Monteverro rinnova quindi questa collaborazione perché crede fermamente nell’importanza del territorio, nel coinvolgimento delle persone, nelle passioni e nelle iniziative trasversali che non necessariamente parlano di vino, ma sicuramente parlano alle persone ed esaltano e valorizzano il territorio.

CapalbioLibri. È un festival sul piacere di leggere, ideato e diretto da Andrea Zagami, si svolge dal 2007 in estate a Capalbio in provincia di Grosseto: sperimenta e ricerca nuovi modi per promuovere i libri e la lettura. La manifestazione è promossa dall’Associazione “Il piacere di leggere” ed è organizzata dall’agenzia di comunicazione Zigzag con il patrocinio del Comune di Capalbio e della Fondazione Capalbio.

