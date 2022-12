Attualità Al via la seconda edizione di Natale in Piazza del Sale 17 dicembre 2022

Redazione Grosseto: Al via la seconda edizione di Natale in Piazza del Sale delle associazioni di volontariato Musical-mente odv e country paradise appartenenti al Mosaico del volontariato patrocinate dal Comune e Provincia di Grosseto. L’evento si articola in due giornate sia il sabato che la domenica dalle 14:30 sarà allestita l’area pony a cura del Country Paradise con i quali i bambini possono fare un giro , e vedere come si preparano i pony con i laboratori di grooming, laboratori creativi di Natale e il 18 alle 17.30 arriverà babbo natale , per chi volesse far consegnare il regalo al proprio bimbo può telefonare al 3402411848 o scrivere a musical-mente@hotmail.com Questo grazie alla collaborazione dei locali di piazza del sale. “Siamo lieti di organizzare questo evento che serve a portare un piccolo aiuto alle associazioni che si occupano a vario titolo di emergenze ,perché abbiamo la possibilità di raccogliere fondi con prodotti creati dai volontari, cerchiamo di portare allegria e spirito natalizio ai bambini nella cornice del nostro amato centro storico, inoltre la presenza di più associazioni e attrazioni rende tutto molto inclusivo!” concludono le associazioni rappresentate da Daniela Vignali e Valentina Corsetti e Il coordinatore Roberto Vittorio Martinelli . Si ringrazia infine anche i negozi di Piazza del Sale altri piccoli eventi che servono per rivitalizzare il centro storico , alcune Piazze importanti della Città.

