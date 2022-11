Al via la rassegna teatrale "Risate sotto al campanile"

Albinia: Al via la quinta edizione della rassegna Teatrale riservata a compagnie amatoriali “Risate Sotto il campanile”.



La Pro Loco di Albinia continua le sue attività invernali riproponendo uno degli eventi maggiormente sentiti dalla cittadinanza, un fiore all'occhiello per Albinia: la rassegna di Teatro Amatoriale che ci farà compagnia in questo autunno/inverno 2022-2023 allietando i lunghi pomeriggi domenicali.

La rassegna che si terrà, come da sempre, nei locali parrocchiali inizierà il 20 novembre 2022 e terminerà il 12 febbraio 2023.

Una sola regola: divertirsi.

Tra compagnie già note e compagnie mai ospitate verranno presentati sei spettacoli all'insegna del divertimento.

Di questi sei spettacoli quattro saranno in concorso.

Il pubblico sarà chiamato a votare il miglior spettacolo.

La giuria tecnica formata da Irene Lizzulli, Massimo felice Piccolantonio e Stefano Goracci sarà chiamata a giudicare il miglior attore/attrice protagonista e il migliore attore/attrice caratterista.

Chiuderà la Kermesse il Teatro degli Scompagnati con la loro settima produzione L'acqua Cheta di A. Novelli per la regia di Massimiliano Gracili.

Un evento possibile grazie - soprattutto - al costante supporto dell'amministrazione comunale nella persona dell'assessore Maddalena Ottali. “La rassegna Teatrale della Pro Loco di Albinia è un evento cui personalmente tengo moltissimo e alla quale come amministrazione intendo garantire tutto il supporto necessario. E' la dimostrazione che anche in inverno si possono fare eventi di spessore e aggreganti. Un grazie alla Pro Loco di Albinia che ha creduto in questo progetto di cultura e socialità e Un grazie a Elisa Capuccini, responsabile del progetto teatrale per il lavoro svolto e per lo spirito di collaborazione sempre manifestato”.