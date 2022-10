Attualità Al via la conferenza di copianificazione per nuovo piano strutturale e operativo 7 ottobre 2022

Redazione Il 17 ottobre la Conferenza di Copianificazione per il nuovo Piano Strutturale ed il Piano Operativo Monte Argentario: Si va avanti verso la definizione del nuovo Piano Strutturale ed il Piano Operativo di Monte Argentario : il 17 ottobre si terrà la conferenza di copianificazione convocata dalla Regione Toscana. All’ordine del giorno ci sono le previsioni di trasformazione che comportano nuovo impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, finalizzate alla formazione, appunto, del nuovo Piano strutturale e del Piano Operativo del Promontorio. La seduta si terrà in modalità videoconferenza e vi parteciperà, oltre all’assessore al Governo del territorio della Regione Toscana, il sindaco ed il presidente della provincia di Grosseto. La convocazione della conferenza era stata richiesta dal Comune lo scorso 19 agosto. L’avviso pubblico della convocazione è pubblicato a cura del garante dell’informazione e della partecipazione sul sito web del comune nella sezione dedicata denominata “Argentario Domani”, sezione che comprende tutti i documenti e le informazioni sullo stato di avanzamento dei procedimenti relativi ai nuovi strumenti urbanistici.

