Al via la 2^ edizione di Montiano Forte&Piano

Montiano: La prima edizione di "Montiano forte & piano, dedicato a Frederic Rzewski" si è tenuta nell’agosto 2021, come omaggio degli abitanti del borgo di Montiano (Gr) alla memoria del Maestro, scomparso proprio a Montiano il 26 giugno 2021.

Dopo il grande successo della prima edizione sono arrivate da tutto il mondo richieste di informazioni ed incoraggiamenti per rendere l’evento un appuntamento fisso: un festival estivo, ospitato nel paese scelto da Frederic Rzewski come luogo del cuore, che guarda al mondo e alle relazioni con gli innumerevoli appassionati e seguaci della musica di Rzewski.





La seconda edizione di Montiano Forte&Piano - organizzata dalla Pro Loco di Montiano con la collaborazione del Comune di Magliano in Toscana, di Banca Tema e numerosi sponsor privati - si terrà dunque dal 16 al 19 agosto 2022 ed avrà come tema ispiratore l’impegno civile di Frederic Rzewski, che riteneva compito del musicista esprimere con la sua opera le istanze di cambiamento politico, sociale ed etico. Le sue più celebri composizioni, come le 36 variazioni della canzone cilena “El pueblo unido jamás será vencido!” o la commovente “Coming together”, composta sul testo di una lettera di Sam Melville, detenuto nel carcere newyorkese di Attica, ne sono l’esemplare dimostrazione.

Il concerto di apertura di martedì 16 agosto avrà quindi come protagonista la mitica Banda Gaber, composta dai musicisti storici di Giorgio Gaber, con lo spettacolo “La Banda Gaber racconta il Signor G.”. In programma una scaletta che attraversa tutta la storia del Signor G.: il meglio ed il “dietro le quinte” degli storici tour del Teatro-canzone di Gaber e Luporini, primo, rivoluzionario esempio di teatro musicale impegnato della storia della canzone italiana.

Mercoledì 17 di scena il “lavoro culturale” di Luciano Bianciardi con lo spettacolo “Bianciardi in Maremma” interpretato dalle Vocal Sisters, gruppo vocale femminile maremmano dal suono unico, che trae ispirazione dalle tradizioni musicali del Mediterraneo e dell’Africa subsahariana. Lo spettacolo, che debutta proprio a Montiano, è un racconto in musica dedicato all’llustre conterraneo Luciano Bianciardi nel centenario della nascita. Nell’occasione le Vocal Sisters saranno affiancate dalla fisarmonicista Rita Di Tizio e dall’attore Vincenzo Levante.





Giovedì 18 spazio alla musica popolare, che sa affiancare alle atmosfere di genuina festa contadina i canti di lotta e di protesta, con la Leggera Electric Folk Band, una formazione toscana unica nel suo genere che unisce la potenza del rock alla poesia della musica popolare.

Venerdì 19 la serata conclusiva sarà dedicata alla scrittura musicale di Rzewski. Eliane Lust, pianista americana di fama internazionale, presenterà un programma comprendente una composizione scritta per lei da Frederic Rzewski, eseguita in prima mondiale. Sarà un esempio di “speaking pianist” (un’invenzione di Rzewski): un pianista che suona e recita, utilizzando anche il linguaggio del corpo per esprimere appieno il significato della partitura musicale.

Tutti concerti saranno preceduti da una curata degustazione di vini e prodotti tipici del territorio. Inizio degustazione alle 20.30, inizio spettacoli alle 21.30. Biglietto di ingresso unico a 10 euro (comprensivo di degustazione) Abbonamento ai 4 spettacoli a 30 euro. Prevendita da venerdì 12 agosto presso la Farmacia Berti & Agostini di Montiano e il giorno degli spettacoli dalle 19 presso la cassa di piazza del Plebiscito. Per info: tel/wa 335 584 9911.