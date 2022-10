Al via il secondo weekend di "CioccoTuscia"

Viterbo: Parte benissimo la 13^ edizione di “CioccoTuscia - La Cultura dei Dolci Sapori” nonostante la temporanea mancanza di parcheggi (causa set cinematografico) e nonostante i momenti di pioggia di domenica.



Il festival più dolce di Viterbo, che valorizza i prodotti locali tipici della Tuscia, ha già registrato migliaia di visitatori e si prepara per il secondo weekend del 15-16 ottobre sempre presso lo storico Palazzo dei Papi oltre che a Piazza S.Lorenzo. Nel Villaggio CioccoTuscia sono previste molte iniziative sia per adulti che per bambini per trascorrere momenti golosi e felici!

Di seguito le principali attività in programma nel secondo fine settimana:

area stand cioccolato e dolci

area stand prodotti salati

area street food

area giochi in legno

esposizione dipinti artisti locali

artisti di strada

spettacoli di giocoleria

sfilate figuranti storici

laboratorio sul riciclo

laboratorio di food art

laboratorio creazione di pozioni magiche

laboratorio sul giardinaggio

laboratorio di disegno con i colori della natura

cosplay contest

esibizioni musica classica

percorso storia del cioccolato

laboratorio inglese creativo

Apertura villaggio CioccoTuscia: 10,30-19,00. Ingresso gratuito per la piazza e la sala stand dolci e salato. Le informazioni sulle attività a pagamento e il programma completo sono disponibili su www.cioccotuscia.it o chiamando il 393.12482233