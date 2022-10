Inaugurazione dell’emporio di comunità a Selva di Santa Fiora

L’emporio sarà inaugurato sabato 15 ottobre, alle ore 12, sulla provinciale Azzarese 68. Il progetto è promosso dalla Cooperativa Selva Amata con il sostegno del Comune e della Regione Toscana.



Santa Fiora: Sarà inaugurato sabato 15 ottobre, alle ore 12, l’Emporio di Comunità di Selva, in via provinciale Azzarese 68, una struttura polifunzionale che va oltre la vendita di generi alimentari fornendo anche servizi digitali agli abitanti della frazione. Una presenza che contribuirà a tenere in vita il centro abitato. L’emporio sarà aperto tutte le mattine dal lunedì al sabato e anche il sabato pomeriggio.

Il progetto è stato promosso dalla Cooperativa Selva Amata, costituita di recente da un gruppo di residenti e cittadini d’adozione, innamorati della Selva, che pur vivendo e lavorando altrove, per diversi mesi all’anno frequentano la frazione, dove hanno acquistato casa. La cooperativa ha assunto un dipendente della zona, che avrà il compito di tenere aperto l’emporio.

“Abbiamo creato questa cooperativa con lo scopo di rilanciare le attività nel borgo di Selva, – afferma Massimo Martellini, presidente di Selva Amata – dopo che la scorsa estate aveva chiuso anche il negozio di alimentari per il raggiungimento dell’età della pensione da parte del suo gestore. L’emporio offrirà l’approvvigionamento costante di generi alimentari agli abitanti della frazione e altri articoli utili, come ad esempio il pellet in inverno, articoli per l'agricoltura in primavera. Sarà un punto di riferimento per i turisti che gravitano nella zona, fornendo anche prodotti tipici. Inoltre, abbiamo acquistato attrezzature informatiche per garantire alla comunità e soprattutto alle persone più anziane, il supporto per una serie di servizi digitali di primo livello, dall’attivazione della Spid ai pagamenti on line. L’emporio sarà tra l’altro un punto per il ritiro dei pacchi da parte dei cittadini che acquistano on line.”

“E non ci fermiamo qui – prosegue Massimo Martellini - la cooperativa Selva Amata sta progettando la ristrutturazione del bar e del ristorante di Selva, che abbiamo intenzione di riaprire. Inoltre, per il futuro, studieremo un progetto di albergo diffuso, in vista del crescente interesse turistico di diversi siti intorno a Selva. Su questo la cooperativa si impegnerà per accedere ai bandi.”

“L’apertura dell’Emporio di Selva è un primo presidio essenziale per mantenere in vita il borgo e per fornire ai suoi abitanti una serie di servizi sul posto, senza doversi spostare – afferma il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi –Questo significa migliorare la qualità della vita delle persone. Più ancora, significa garantire le condizioni per poter vivere nel paese. Quindi un plauso alla cooperativa che si è impegnata per garantire un’attività di alto valore sociale ed etico che ha ricadute positive anche in termini di occupazione, avendo assunto una persona. Sono convinto che gli abitanti apprezzeranno questa apertura. Il Comune, da parte sua, cercherà di accompagnare verso la realizzazione, per quanto di sua competenza, tutti i futuri progetti della cooperativa che avranno ricadute positive sul territorio e la collettività e per i quali è importante lavorare uniti sull’accesso ai bandi.”