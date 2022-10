Al via il Rally nazionale con prove di grande spettacolo

Partenza ed arrivo in Corso Italia e speciali molto impegnative. Attesa per il ritorno della “notturna” nella zona del porto di Piombino



Piombino: La grande attesa è quasi finita. Pronti, via. Si accendono i motori. Sta per andare in scena, nella città dell'acciaio, il settimo rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia, gara nazionale, evento che per il quarto anno consecutivo approda nella cittadina tirrenica, da dove partirà e dove arriverà, sarà dedicato alla Memoria di Leonardo Tucci, il driver livornese scomparso qualche anno fa. La gara sarà anche valida per il 2°Historic Rally della Val di Cornia.



L'attesa sta per esaurirsi. Tutto è pronto per il grande evento motoristico dopo il successo riportato nella scorsa edizione. E così Piombino e dintorni saranno i motori a dominare per la felicità di moltissimi appassionati.

Sarà una grande edizione quella che per il quinto anno si svolge a Piombino che si presenta con non poche novità, la più importante delle quali la conferma del rally a gara nazionale. Davvero un bel salto di qualità dopo quattro successi riportati nel rally day con il conseguente successivo passaggio a gara nazionale ma con un futuro sempre più in crescita.

La convinzione degli organizzatori è che la gara piombinese possa arrivare molto in alto.

“La gara aveva tutte le carte in regola ed è arrivato il grande salto- sostiene patron Paolo Santini -. Credo in questa gara, che possa aspirare ad altri traguardi. E adesso mi voglio godere con tutta la mia meravigliosa squadra questa edizione del Colline Metallifere e della Val di Cornia, sperando in nuovo grande successo”.

Grande è la soddisfazione da parte degli organizzatori nel constatare la calorosa accoglienza sia da parte dell'amministrazione comunale che da parte degli operatori economici.

Il rally prenderà il via dalla centralissima Corso Italia, domani sera, sabato, alle ore 19:01 con la passerella di tutti i protagonisti. La manifestazione si concluderà domenica alle ore 17:31, dopo che i concorrenti avranno percorso otto prove speciali.

Il rally si svolgerà in due tappe, due prove nella prima giornata, con parco chiuso e riordino notturno piazza Verdi. La seconda frazione prenderà il via, domenica 23 alle ore 7:25 da Corso Italia.

Direzione Gara, segreteria e Sala Stampa, sono ubicati a Salivoli presso il Residence Marina di Salivoli.

Tanta qualità in gara. Sarà l'equipaggio Tucci-Farnocchia ( Skoda Fabia R5 Rally 2) ad aprire la serie delle partenze dal palco situato nel centro di Piombino ( Corso Italia).

In città ed in tutto il comprensorio c'è grande attesa per questo evento che ha fatto salire la febbre da rally come lo è in maremma ed in Val di Cornia da sempre e non potrebbe essere diversamente . Una edizione ricca di novità che riguardano il tracciato e le verifiche che quest'anno si svolgeranno presso il parco assistenza al Park di Cala Moresca. Anche per questa edizione la scuderia Maremma Corse 2.0 può contare sull'appoggio dei comuni di Piombino, Suvereto, Campiglia, Sassetta e Monteverdi.

Sono tante le “crono” spettacolari che si vivranno in tutta la Val di Cornia, e la grande curiosità desta il ritorno della prova speciale in “notturna” che si svolgerà nella zona del porto.

Il 7° Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia si presenta con un format rinnovato, con un percorso che transita dai luoghi storici del rallismo italiano. 8 sono le prove speciali per un totale di km. 61,34 su un tracciato che nel complesso ne misura km. 330,37. Vernissage suggestivo la prova speciale di Campiglia ( km. 4,75), ex Volpaiola, poi il ritorno nella città dell'acciaio con la suggestiva prova spettacolo in notturna.

Confermata la prova di “Monteverdi” che attraverserà il paese, quindi la speciale di “Sassetta” che quest'anno partirà da Suvereto, una prova meglio definita dal compianto maestro Dado Andreini, una curva che non finisce mai o anche l'Università della curva, “crono” che si svolgerà in senso inverso rispetto al passato con arrivo a Sassetta.





La scuderia Maremma Corse 2.0, rende noto che in occasione della manifestazione automobilistica addetti ai lavori, dirigenti e piloti che ne avessero bisogno possono contattare i seguenti numeri: 393 3301534 oppure 393 3330121.