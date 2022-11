Al via il "Progetto sosta a pagamento" targato Comune di Montefiascone

Montefiascone: Progetto sosta a pagamento targato Comune di Montefiascone. Interesserà Piazza Vittorio Emanuele, Via Indipendenza, Piazzale Mauri, Via della Rocca, Piazza Frigo, Via Nazionale, Via Della Croce, Via Oreste Borghesi, Piazzale Roma, Via Danle Alighieri, Via Cannelle, Via Verentana, Corso Cavour.

La sosta a pagamento sarà attiva tutto l’anno, festivi compresi (ore 09.00 – ore 19.00 nel periodo invernale, ore 09.00-ore 20.00 nel periodo estivo) eccetto Piazzale Mauri dove la sosta sarà a pagamento tutti i giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Queste le tariffe: Euro 1,00/h, Euro 0,50 frazione di h, Euro 3.00 4 ore, Euro 5.00 intera giornata. Abbonamenti validi su tutte le zone individuate: mensile Euro 10.00, semestrale Euro 55.00, annuale Euro 100.

Potranno richiedere l’abbonamento compilando apposito modulo (disponibile sul sito del Comune o presso gli Uffici del Comando di Polizia Locale – Piazza Vittorio Emanuele 19) le seguenti tipologie di utenti: a) Residenti nel Comune di Montefiascone; b) Lavoratori dipendenti ed autonomi non residenti a Montefiascone, che ivi si recano per ragioni di lavoro almeno 3 giorni a settimana per un veicolo posseduto dagli stessi in proprietà o in leasing o fornito in comodato dal datore di lavoro; c) Società, Enti, Associazioni con sede principale a Montefiascone per ogni veicolo posseduto in proprietà o leasing; d) Non residenti a Montefiascone ivi proprietari o affittuari per l’intero anno. E’ consentita la sosta, a titolo gratuito, ai veicoli delle Forze dell’Ordine, di Pronto Soccorso e di proprietà del Comune di Montefiascone, nonché dei medici in visita domiciliare che abbiano esposto sul parabrezza il contrassegno con la scritta “Medico in visita domiciliare”.

Gli Uffici della Polizia Locale sono a disposizione per le richieste degli utenti, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 (informazioni telefoniche al Numero 0761-826789, email pm@comune.montefiascone.vt.it.