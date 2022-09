Sport Al via il progetto di Sport nei Parchi “Urban sport activity e weekend” 20 settembre 2022

20 settembre 2022 86

86

Redazione Sabato 24 settembre, dalle ore 15.30 alle ore 17.30 nel parco Sandro Pertini al via “Urban sport activity and weekend” nato all’interno del progetto Sport nei Parchi, in collaborazione con "Sport e Salute".

Grosseto: L’iniziativa prevede la creazione di “isole di sport”, palestre a cielo aperto nelle quali viene offerta alla comunità la possibilità di praticare sport all’aria aperta, con una vasta scelta tra judo, pallavolo, ginnastica dolce e posturale, ciclismo, flag football, calcio, cheerleading, ginnastica a corpo libero, ginnastica artistica e ginnastica ritmica. C’è la possibilità di fare varie attività sportive, adatte a tutte le fasce di età, con le associazioni ASD SS Judo Grosseto Sakura, ASD Pallavolo Grosseto 1978, ASD Essebiti Sport Lab, ASD Condor 81ers Grosseto Polisportiva, ADS Artistica Grosseto. Per poter svolgere queste attività sarà sufficiente iscriversi gratuitamente presso le società stesse o presentarsi direttamente al parco muniti di certificato medico non agonistico. Per ulteriori informazioni rivolgersi alle società oppure ai numeri dell'ufficio sport.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Al via il progetto di Sport nei Parchi “Urban sport activity e weekend” Al via il progetto di Sport nei Parchi “Urban sport activity e weekend” 2022-09-20T16:00:00+02:00 190 it Al via il progetto di Sport nei Parchi “Urban sport activity e weekend” PT1M https://maremmanews.it/piwigo/upload/2022/04/10/20220410141006-c527c3e7.jpg https://maremmanews.it/piwigo/upload/2022/04/10/20220410141006-c527c3e7.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 20 Sep 2022 16:00:00 GMT