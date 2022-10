Al via il GIGF - Giannetti International Guitar Festival

La diciannovesima edizione del GIGF - Giannetti International Guitar Festival si svolgerà a Grosseto dal 29 Ottobre al 19 Novembre e sarà ricca di novità artistiche.

Grosseto: Siamo finalmente giunti ad una normalità conquistata con tanti sacrifici e c’è voglia di riprendere le proprie abitudini, di riascoltare dal vivo gli artisti Internazionali e condividere insieme i momenti più belli di questi 18 anni di festival, il Giannetti International Guitar Festival. Grazie a questa Amministrazione il festival ha consolidato gli ascolti ed è pronto a riproporre un programma con grandi artisti della chitarra.

I concerti avranno sede nell’ Auditorium dell’istituto Musicale Palmiero Giannetti a Grosseto. Il Festival nasce nel 2004 per volontà del M° Fabio Montomoli, chitarrista, concertista, presidente dell’Associazione “Live Art”, per ricordare la figura di Palmiero Giannetti musicista Grossetano prematuramente scomparso. Nell’ambito del Festival si sono esibiti artisti italiani ed internazionali; molte le nazioni rappresentate: Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo, Argentina, Messico, Stati Uniti; accanto ai grandi artisti hanno trovato spazio anche giovani e giovanissimi musicisti di grande talento, che in alcune occasioni si sono esibiti in apertura dei concerti.

I Concerti dell'edizione 2022 si svolgeranno presso l'Auditorium Istituto Musicale P.Giannetti alle ore 17:00



29 Ottobre - “ATTRAVERSO I SECOLI” Alessandro Dejana , chitarra

, chitarra 5 Novembre - “MEDITERRANEO” Giorgio Albiani , chitarra

, chitarra 12 Novembre - “INVENZIONI” Paolo Devecchi, Salvatore Seminara , Guitar duo

, Guitar duo 19 Novembre - “VINTAGE” Sasa Dejanovic, chitarra





Per partecipare ai concerti del Festival:

BIGLIETTI: unico € 8,00 in vendita presso il botteghino dell'Istituto Musicale P.Giannetti dalle ore 16:30 del giorno del concerto. ABBONAMENTI: ai 4 concerti €25,00 Omaggio per gli studenti dell'Istituto Comunale P.Giannetti, della scuola media L.Da Vinci, del Liceo Musicale Bianciardi.

I possessori della Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura, hanno diritto a una riduzione del 50% sul biglietto d'ingresso ai concerti del Giannetti Guitar Festival e sull'abbonamento all'intera rassegna.

Info: cell e WApp +39 338 7867627.