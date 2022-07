Al via il 57° Rally Coppa Città di Lucca

Si scaldano i motori. Saranno oltre 100 gli equipaggi al via. Si svolgerà nei giorni 29 e 30 luglio il Rally Coppa Città di Lucca. Saranno tre le prove speciali: Bovegno, Pizzorne, Bagni di Lucca.



Lucca: Tornano a rombare i motori in lucchesia. Sta per andare in scena il 57° Rally Coppa Città di Lucca. L'evento organizzato dall'Automobile Club di Lucca in concerto con la Maremma Corse 2.0 si svolgerà venerdì 29 e sabato 30 luglio sulle strade della provincia, vedrà ambientata la partenza degli equipaggi da via Catalani, di fronte alla istituzione automobilistica cittadina.

Nuovi contenuti, quindi, per la quinta manche della Coppa Rally di zona 6, ed un gradito ritorno alla cornice che ha contraddistinto la storia della manifestazione, l'arrivo sulle Mura Urbane davanti allo storico Bar delle Mura.





C'è grande attesa a Lucca ed in tutta la Toscana per questo avvenimento motoristico. E' iniziato il conto alla rovescia ed il clima per dirigenti e appassionati si sta riscaldando. Ormai l'evento tanto atteso bussa alle porte.



Sono due le giornate che vedranno Lucca coinvolta dalla gara, tra le più apprezzate nel panorama rallistico nazionale, con venerdì 29 luglio dedicato alle operazioni di verifica e, il giorno successivo, con la partenza del primo equipaggio partecipante in programma alle ore 13:31. La location di arrivo, dopo alcuni anni di lontananza legati all'emergenza Covid-19, vedrà le vetture sfilare sulle mura urbane dalle ore 21:39 di sabato, teatro di una cerimonia conclusiva che tornerà a godere dalla presenza del pubblico.

Quartier generale della manifestazione sarà la struttura messa a disposizione dell'Automobile Club Lucca, via Catalani, sede di Direzione Gara, Segreteria e Sala Stampa, mentre a disposizione dei team per le operazioni di parco assistenza saranno adibiti gli ampi spazi di via Don Baroni, nell'area che da due anni è parte integrante della manifestazione.

Sei le prove speciali che caratterizzano la 57° Coppa città di Lucca e che coinvolgeranno i comuni di Bagni di Lucca, Villa Basilica, Capannori: saranno “Pizzorne”, “Boveglio” e “Bagni di Lucca” a coinvolgere gli appassionati ed i “primattori” del rally. Tre prove speciali che, ripetute per due volte, garantiranno un chilometraggio cronometrato di 65 chilometri.

Lo scorso anno si impose Luca Pierotti, affiancato da Manuela Milli su Skoda Fabia R5 Evo, vincitore assoluto di un confronto che ha chiamato in causa Luca Panzani e Federico Gasperetti, rispettivamente secondo e terzo su un podio monopolizzato dalla vettura boema.