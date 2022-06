Al via i progetti 'Vetrina Toscana 2022'

Sono promossi e finanziati dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno insieme a Toscana Promozione

Grosseto Vetrina Toscana è un progetto regionale realizzato attraverso Toscana Promozione Turistica e Unioncamere Toscana, che promuove ristoranti e botteghe alimentari che utilizzano i prodotti del territorio, nonché i produttori veri e propri all’origine delle filiere. Ad oggi, gli aderenti si dividono in oltre 1000 ristoratori, 300 botteghe alimentari e 150 produttori. Gli attori principali nella creazione ed esecuzione dei progetti di Vetrina Toscana sono le Camere di commercio, che insieme a Toscana Promozione Turistica finanziano le iniziative e allo stesso tempo contribuiscono alla co-progettazione insieme ai CAT territoriali. Le iniziative realizzate sul territorio della provincia di Grosseto sono state presentate questa mattina nel corso di una conferenza stampa durante la quale sono intervenuti i rappresentanti degli enti promotori, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e Toscana Promozione, e gli organizzatori.

“Finalmente presentiamo il bel calendario di eventi di Vetrina Toscana preparandoci ad una estate da vivere fino in fondo – ha commentato Riccardo Breda, presidente CCIAA - Questo calendario di eventi è un ottimo risultato che dimostra la vivacità delle associazioni di categoria e l’operosità degli imprenditori, che trovano sempre nuovi modi per valorizzare le nostre produzioni e proporre eventi di qualità. Ottima anche la collaborazione con Toscana Promozione, esempio di sinergia tra le nostri istituzioni, che va a vantaggio di tutti, turisti, consumatori e imprese” Estremamente positiva la valutazione espressa anche da Francesco Tapinassi, Direttore Toscana Promozione, collegato in videoconferenza: “Sono molto soddisfatto del lavoro e della nuova veste che sta assumendo il progetto Vetrina Toscana, dimostrata anche dalla grande qualità dei progetti che ci vengono presentati dalle associazioni sui territori. Anche il lavoro che facciamo insieme alle Camere di Commercio dimostra una collaborazione sempre più stretta e funzionale per ottenere i migliori risultati.”

Ma quali sono i progetti che animeranno il territorio maremmano? A presentarli Valeria Ricciuti, responsabile del progetto "Experience Maremma, food and wine. What else?", CAT ASCOM MAREMMA e Gloria Faragli, responsabile Confesercenti Grosseto, per il progetto "Girogustando in Maremma 2022/2023" di CAT CONFESERCENTI TOSCANA.