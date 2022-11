Al via: “Francigena musica" il prossimo fine settimana

Acquapendente: Primo impegno novembrino Comune di Acquapendente per valorizzare musicalmente la Via Francigena. Appuntamento Sabato 5 alle ore 17.00 all’Insigne Collegiata di San Casciano dei Bagni per il progetto “Francigena musica: tra arte e spiritualità i grandi maestri lungo la via del pellegrino” per un pomeriggio assieme alla musica di Wolfgang Amadeus Mozart patrocinato oltre che dall’ente di Piazza Girolamo Fabrizio dai Comuni di Santa Fiora, Bolsena, Associazione Vie Francigene, Associazione Culturale Arisa, Coro Polifonico Santa Cristina Bolsena, Coro Polifonico Santa Maria Rosiello, Corale Paolo Corrado Vestri, Cappella Musicale Santo Sepolcro. Protagoniste la Corale e la Ensemble Francigena, Martina Barreca, Elisabetta Vuocolo, Francesco Marchetti e Tommso Corvaia.

Che diretti dal Maestro Alessio Chiuppesi presenteranno due capolavori del genio austriaco. Si partirà da “Exultate Jubilate” mottetto composto per il castrato Venanzio Rauzzini che interpetrava il ruolo di Cecilio nella messa in scena dell’opera Lucio Silla al Teatro Regio Ducale di Milano (prima esecuzione data 17 Gennaio 1773 nel Convento Teatini di Milano). Per finire con “Kronunggsmesse Fur Orgel, Chor, Solisten, Und Orchester C-Dur” (Messa dell’Incoronazione per organo, cori, soli e orchestra in do maggiore) composta nel 1779 all’età di 23 anni quando si trovava a Salisburgo. Al termine celebrazione eucaristica del Cardinale Paolo Lojudice. (nella foto)