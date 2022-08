annuncio Attualità Al via le richieste per il “Pacchetto scuola” 13 agosto 2022

Redazione Sul sito dell’Amministrazione comunale tutte le informazioni per ottenere il contributo

Scarlino: Sono aperte le domande per ricevere il contributo economico per le spese scolastiche. Il “Pacchetto scuola” è un supporto rivolto alle famiglie con figli che frequentano la scuola secondaria di primo o secondo grado oppure corsi di formazione professionale. Per richiedere il sostegno l’Isee familiare non deve superare 15.748,78 euro: l’incentivo può essere utilizzato per l’acquisto di libri di testo, materiale scolastico o altri servizi legati sempre all’istruzione. La scadenza delle domande è mercoledì 21 settembre: tutte le informazioni sono disponibili nella sezione “Pubblica istruzione” del sito del Comune di Scarlino (www.comune.scarlino.gr.it). Per ulteriori informazioni è possibile contattare la referente dell’Ufficio associato per i servizi educativi del Comune di Scarlino, Carla Brunese, al numero 0566 38529 o inviando una mail a c.brunese@comune.scarlino.gr.it. annuncio Seguici





