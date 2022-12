Al tecnico grafico Bianciardi un corso gratuito online e aperto a tutti

Il tema: Intelligenza artificiale e utility. Martedì 13 dicembre, dalle ore 18 alle ore 19.30

Grosseto: Una scuola, che vuole preparare i futuri cittadini a relazionarsi con le nuove tecnologie che si sviluppano sempre più rapidamente e aprono possibilità impensabili fino a poco prima, non può prescindere dall’approccio, almeno empirico, all’incredibile universo dell’Intelligenza Artificiale, quell’insieme di tecnologie differenti che interagiscono per consentire alle macchine di percepire, comprendere, agire e apprendere con livelli di intelligenza simili a quelli umani.

E’ per questo che il Tecnico della Grafica e della Comunicazione del Polo Luciano Bianciardi, grazie all’insegnante esperto Michele Ranieri, propone un CORSO ONLINE GRATUITO per apprendere le nuove applicazioni che sfruttano proprio l'Intelligenza Artificiale e che possono risultare molto utili in qualsiasi attività: dalla grafica, alla fotografia, alla musica, alla scuola.

L'appuntamento è per martedì 13 dicembre dalle ore 18 alle ore 19,30: un viaggio tra varie applicazioni (gratuite) che potrebbero, veramente, cambiarci la vita. Potranno iscriversi al corso studenti e adulti, inviando una mail a: patrizia.vincenzoni@polobianciardigrosseto.edu.it . Gli iscritti riceveranno un link per partecipare online tramite Google Meet, e potranno accedere da Pc, Smartphone o Tablet.