Al teatro Moderno i grandi nomi della musica e dello spettacolo. Vedi il filmato

Grosseto: Tornano gli spettacoli al Teatro Moderno di Grosseto. Ci stiamo preparando infatti alla prima parte di stagione 2022-2023, con tanti appuntamenti imperdibili. “I nostri teatri sono vivi e anche quest’inverno porteranno in città grandi nomi della musica e dello spettacolo - dice l’assessore alla Cultura Luca Agresti -: nel dettaglio questa stagione di eventi è resa possibile grazie all’impegno di Sistema, con il presidente Mauro Squarcia e il direttore Alberto Paolini, che permette di ospitare un’offerta artistica di qualità all’interno del Moderno. Come avremo modo di vedere la stagione 2022-2023 non mancherà di stupirci, con cantanti di fama internazionale, il Maggio Fiorentino, teatro di qualità, danza, e anche effetti speciali”.





Il presidente di Sistema Mauro Squarcia: “Con 13 spettacoli dal 7 al 23 dicembre 2022, riparte, dopo due anni difficili legati alla pandemia, con la conseguente impossibilità di utilizzare i teatri, la produzione di eventi culturali in uno dei luoghi simbolo della Città di Grosseto: il Tetro Moderno. Con grande entusiasmo proponiamo alla Città una rassegna variegata, di alto livello che incontrerà sicuramente le aspettative dei grossetani".

Il direttore Alberto Paolini: “Iniziamo venerdì sera con Fiorella Mannoia e concludiamo per il solo 2022 con Claudio Baglioni il 23 dicembre, due icone della musica italiana. Non solo, il programma prevede musica classica, Jazz, spettacoli circensi, danza e anche tanta solidarietà, con gli incassi di alcuni spettacoli che andranno in beneficenza. Nelle prossime settimane lavoreremo alla preparazione di una rassegna ancora più ricca per il 2023. Dopo il Covid il Teatro Moderno riparte alla grande".





Ecco il programma:

Si comincia con il recupero dello spettacolo rimandato lo scorso aprile di FIORELLA MANNOIA che si esibirà nel suo concerto con i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all’ultimo album “Padroni di niente”. Il 7 di OTTOBRE alle ore 21.

Il tour prende il nome dal programma che Fiorella ha condotto su Rai Tre in seconda serata. Ad accompagnarla sul palco i musicisti: Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro DOC De Crescenzo alle chitarre e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione artistica di tutto lo spettacolo.

Info www.leg.it

Biglietti www.ticketone.it

PREZZI da 69 euro nel primo settore poltronissima a 35 euro in galleria

-----------------------------------------------------

La compagnia teatrale IL LABORATORIO DELLO SPETTACOLO presenta lo spettacolo “ Lisistrata- ovvero operazione addio farfalla”. L’appuntamento è per il 14 di OTTOBRE con doppia replica alle 16 e alle 21. Ritorna il momento della solidarietà, con la collaborazione di Tutto Possibile Onlus associazione alla quale andranno parte degli incassi

Info Dietro le Quinte Srl 320-6664123 e TUTTO POSSIBILE ONLUS 375-5616661

--------------------------------------------------------





Il mese di ottobre si conclude con un importante appuntamento con la Danza: il Festival Internazionale di Danza e Coreografia con la direzione artistica di Dino Carano e Domenico Saracino sarà in scena il 31 Ottobre alle ore 20 per la selezione e il 1 Novembre con il Gran Galà alle ore 17

Info : info@festivaldanzgr@gmail.com oppure 349-5554175

---------------------------------------------------------

Di nuovo la solidarietà per lo spettacolo in programma l’11 NOVEMBRE con la NUOVA COMPAGNIA TEATRALE diretta da Enzo Rapisarda che propone lo spettacolo comico “100 milioni piovuti dal cielo”. Lo spettacolo è a sostegno dell’AISM e verrà proposto in doppia replica, pomeridiana e serale.

Info: Prima Scena 333-2998415

--------------------------------------------------------------

Proseguiamo il 12 NOVEMBRE con la grande musica Classica, UTO UGHI – la magia della musica-, che si esibirà accompagnato al pianoforte dal Maestro Bruno Canino, alle 21

Info biglietti: www.ticketone.it oppure 0564-22429

I prezzi da 25 a 20 euro a seconda del settore con la possibilità di ulteriori sconti per gruppi studenti

------------------------------------------------------------------

Il 17 NOVEMBRE la compagnia Palketto Stage di Milano (da anni presente nel nostro teatro con gli spettacoli in lingua inglese) propone un libero adattamento dell’opera ANIMAL FARM di George Orwell. Proposto alle scuole medie superiori della nostra città, richiama ogni anno centinaia di studenti e raccoglie sempre ottimi consensi per la qualità della performance con attori rigorosamente inglesi. Doppia replica alle 8.30 e alle 11.

-------------------------------------------------------------------

E ancora il 17 NOVEMBRE alle ore 21 il gradito ritorno nel nostro teatro dell’Orchestra del Maggio Fiorentino, che si esibirà proponendo al pubblico le 4 stagioni di Antonio Vivaldi e il Divertimento in re magg. K 136 per archi di Wolfgang Amadeus Mozart. L'evento è organizzato dalla Fondazione Grosseto Cultura. Per info: www.fondazionegrossetocultura.it

---------------------------------------------------------------------

Il 26 NOVEMBRE il recupero di un’altra data sospesa per motivi legati alla pandemia la scorsa stagione: OMAGGIO A ENNIO MORRICONE-MUSICHE DA OSCAR. Un viaggio imperdibile e travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

Protagonista strumentale del concerto, il prestigioso Ensamble Le Muse con la partecipazione della suadente voce di Angelica Depaoli, al pianoforte il maestro Andrea Albertini ( ideatore, creatore e direttore dell’orchestra Le Muse) e la straordinaria partecipazione di Susanna Rigacci, soprano Italo-Svedese che dal 2001 è stata la “Voce solista di Morricone nel mondo”.

Ricordiamo che anche in questo caso restano validi i biglietti acquistati in precedenza mentre i nuovi biglietti possono essere acquistati tramite il circuito TICKETONE.

Info: www.ticketone.it

----------------------------------------------------------------------

Il 27 NOVEMBRE un altro importante appuntamento con la Danza: GRAN GALA’ WITH STARS.

Lo spettacolo organizzato dall’insegnante Debora Ferretti avrà come punte di diamante solisti del Teatro Alla Scala di Milano, Antonella Albano e Gioacchino Starace e la compagnia di danza diretta dal maestro Gino Labate Barcelona Ballet Project The Company. L’evento prende avvio dal progetto FormaSìndanza nato per arricchire il bagaglio culturale ed artistico di piccoli e giovani allievi.

Per info sull’evento e prezzi dei biglietti ci si potrà rivolgere direttamente a Debora Ferretti chiamando il 333-2815998

------------------------------------------------------------------------

Con un allestimento spettacolare che inizierà dal 28 novembre, uno degli show più attesi dell’anno: TILT con LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFORMERS che sarà in scena per la gioia di adulti e ragazzi nei giorni 2-3 e 4 DICEMBRE . Già applaudito da oltre 200.000 spettatori in tutta Italia, lo spettacolo si avvale dei migliori artisti dal Cirque du Solei e dal mondo circense del Nouveau Cirque. Novanta minuti di show a ritmo serrato… Evoluzioni mozzafiato e performance che sfidano la dimensione umana…

Info su www.tilticket.it

E prevendita su www.ticketone.it

-------------------------------------------------------------------------

Il mese prosegue con uno spettacolo da non perdere dedicato alla grande musica Jazz. Nell’ambito della rassegna “La Voce di ogni strumento”, progetto nato dalla fervida mente di Gloria Mazzi che da molti anni propone concerti di ottima qualità con musicisti di fama nazionale ed internazionale, il giorno 11 DICEMBRE alle ore 18 si esibirà sul nostro palco Mauro Grossi e Stefano Cocco Cantini Quintet con il concerto dal titolo ENNIO MINOR. Ospite speciale della serata Fabrizio Bosso e gli archi dell’orchestra sinfonica Città di Grosseto

Per info: www.agimusgrosseto.it – 339-7960148

----------------------------------------------------------------------------

Il 18 DICEMBRE il consueto appuntamento con la nostra Società Filarmonica Città di Grosseto. La banda cittadina si esibisce in questo concerto di Natale con ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti. Il concerto avrà inizio alle ore 17.

-------------------------------------------------------------------------------------

Il mese si conclude con un grande ritorno al Teatro Moderno. Il 23 DICEMBRE alle ore 21, dopo lo straordinario successo ottenuto con il tour “Dodici note Solo” Claudio Baglioni torna sul nostro palcoscenico nel suo attesissimo “Dodici note Solo Bis”. Le prevendite sono già iniziate e i biglietti possono essere acquistati tramite il circuito TICKETONE.