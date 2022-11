Al Teatro degli Industri la premiazione di "Amori sui generis" 2022

Grosseto: L'Associazione culturale "Letteratura e dintorni" di Grosseto, annuncia la cerimonia di premiazione della 4^ edizione del Premio Internazionale Letterario Città di Grosseto “Amori sui generis” 2022 che si svolgerà sabato 26 novembre alle ore 16:00 al Teatro degli Industri di Grosseto.

Anche questa edizione, con tema l’amore in tutte le sue forme, ha come scopo quello di promuovere la scrittura nelle sue varie forme e premiare le opere più meritevoli oltre che assegnare premi alla carriera che andranno a personalità che hanno conseguito risultati di successo in campo sportivo, politico, artistico, giornalistico e letterario, diventando così testimonianza del valore del buon operare a beneficio del Paese intero.

Quest’anno, oltre ai premiati del Concorso nelle varie categorie, saranno presenti in teatro e riceveranno un Premio alla Carriera Matteo Strukul, notissimo scrittore e sceneggiatore italiano, tradotto in tutto il mondo e vincitore del Premio Bancarella 2017 col suo libro I Medici; Marco Mazzieri, presidente della Commissione Allenatori della WBSC World Baseball Softball Confederation e già giocatore e manager della Nazionale Italiana di baseball.

Sostenuto da molte Istituzioni, come il Comune di Grosseto, Biblioteca Chelliana, Fondazione Grosseto cultura, Grosseto città che legge, Banca Tema, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Nasdaq Castiglione della Pescaia, Pro Loco Grosseto, AVIS Grosseto, Comuni di Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Magliano in Toscana, Pitigliano, Monte Argentario e Sorano, moltissime aziende e sostenitori locali, il Premio in questa edizione ha toccato il suo record di iscrizioni, quasi 900, provenienti da tutta Italia e dall’estero, portando la città di Grosseto in vetta alle classifiche dei concorsi più gettonati a livello nazionale.