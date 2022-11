Al Teatro Degli Industri Fabio Cicaloni e i suoi musicisti insieme per il Meyer

Venerdi 25 novembre

Grosseto: Lo spettacolo si intitola “Una storia sbagliata”, come la canzone che De André dedicò a Pasolini e si sottotitola “dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior”, per citare ancora De André ed apre così la rassegna "Il teatro visibile” in coorganizzazione fra Comune di Grosseto e FITA teatro. Si tratta di un recital, che ha debuttato in estate, in cui Cicaloni mette in campo tutte le sue caratteristiche di autore, interprete, attore e regista per raccontare Pasolini attraverso De André e viceversa. Dodici canzoni scelte dal repertorio del cantautore genovese che fanno da sfondo alla narrazione di storie sbagliate, restituendo un’immagine inedita di Pasolini e una poetica ribaltata del mondo contemporaneo.



Le storie di Marinella, di Piero, di Bocca di rosa e tanti altri personaggi sembrano diventare un tutt’uno con i ragazzi di vita dello scrittore e ci danno un chiaro quadro di una realtà variopinta e multiforme, in cui le anime degli ultimi non le salva e non le può salvare nessuno, se non si salvano da sé. L'arte e la poesia vengono allora in loro soccorso, dando quell’ultima possibilità di riscrivere la loro storia, ma in un mondo immaginario, fantastico, irreale, dove la fantasia può ridisegnare tutta un’altra storia.

E di storie da riscrivere ce ne sarebbero tante, dice Cicaloni, di storie sbagliate ce ne sono a migliaia ed è per questo che lo spettacolo sarà in favore del reparto di neuro-oncologia dell’ospedale pediatrico Meyer, perché nessuna più di quelle storie avrebbe il diritto di essere riscritta. Storie di piccoli ma grandi eroi che combattono ogni giorno contro un mostro, cercando nella fantasia e nell’entusiasmo per la vita gli alleati nella loro battaglia. Venire a teatro il 25 novembre, conclude Cicaloni, sarà un modo per fare allora tutti insieme qualcosa di importante.

Nella mattinata del 25 Cicaloni incontrerà a teatro le scuole con uno spettacolo dal titolo Tre donne intorno al con mi son venute in doppia replica alle 9 e alle 11 a causa delle tantissime richieste, dato che, attraverso le figure della Divina Commedia, l’artista grossetano proporrà agli studenti il tema della violenza contro le donne, proprio nella giornata che a questo tema è dedicata. La sera alle 21,00 salirà infine per la terza volta sul palco degli Industri, per regalare una serata di musica e letteratura dalle note suggestive e forti in favore del Meyer.

La prevendita è all’edicola La Pace (accanto al Sacro Cuore) e l’ingresso è di 12 Euro.