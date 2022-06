Al Teatro degli Industri c'è lo spettacolo degli allievi dei laboratori

Venerdì 1 luglio alle 18.30 appuntamento finale per i ragazzi di IndustriLab



Grosseto: Si va in scena. Gli allievi dei laboratori teatrali organizzati dal Comune, con i Teatri di Grosseto e Fondazione Toscana Spettacolo onlus, in collaborazione con l’associazione Escargot, sono pronti a mostrare al pubblico il frutto del loro lavoro. Venerdì 1 luglio, alle 18.30, al Teatro degli Industri, andranno in scena i progetti dei due gruppi (ragazzi e bambini) di IndustriLab.

L'ingresso è gratuito: venerdì, dalle 18, sarà possibile ritirare al botteghino del teatro i biglietti rimasti disponibili. La prima parte prevede lo spettacolo “La rivolta dei personaggi”: alcuni dei più famosi protagonisti della letteratura per ragazzi, da Cappuccetto Rosso a Harry Potter, escono dalle pagine dei volumi che li intrappolano e sfilano in città, chiedendo il diritto di determinare il loro destino e riscrivere le loro storie in maniera buffa e sorprendente.

È la realtà o un sogno? Il testo è tratto da un’idea di Federico Guerri: i ragazzi sono stati coordinati dalla musicista Serena Rinaldi e dalla danzatrice Viola Cecchini. Sul palco ci saranno: Lisa Bellomira, Giada Bianchi, Clelia Bovicelli, Aurora Bracciali, Alice Cadeddu, Greta Di Giuseppe, Nicola Di Giuseppe, Ginevra Distratto, Ginevra Pianigiani, Flora Indelicato, Sirio Michele Montero Romero e Maria Grazia Morra (con la partecipazione speciale di Luca Ore, direttamente dal laboratorio dei grandi).





Nella seconda parte il gruppo degli adolescenti si esibirà nella piece: “Gli eredi delle città invisibili”. In questo spettacolo si pesca a piene mani dall’immaginario di uno dei più grandi scrittori italiani del Novecento, Italo Calvino. A 50 anni dalla pubblicazione del suo capolavoro “Le città invisibili”, i ragazzi hanno accettato la sfida di provare a portare scena, in una cornice inedita, alcune città immaginate da Calvino, consci anche dei legami che l’intellettuale aveva col nostro territorio, essendo vissuto per anni a Castiglione della Pescaia.

Si parte nel 1943 con un giovane Calvino partigiano che scova un passaggio verso un altro mondo e si continua nel 2043 con un gruppo di ragazzi che ritrovano alcuni volumi in un immondezzaio del futuro. In scena – col coordinamento di Federico Guerri e la collaborazione di Claudia Biancotti e Lorenzo Scribani – ci saranno: Niccolò Angelini, Vittoria Barometri, Riccardo Bensi, Agata Betti, William Duffus, Asia Limone, Ginevra Mascelloni, Alice Nasto, Oscar Menichetti, Lavinia Piu, Matilde Rapisarda, Viviana Rissotti, Alice Rivolta, Sofia Rossi e Alice Savarese.