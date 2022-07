Al Saturnia Film Festival ospite la regista Giulia Steigerwalt

Saturnia: Sarà Giulia Steigerwalt, l’ospite speciale della 3/a giornata al Saturnia Film Festival, l’evento itinerante dedicato alla cinematografia breve calato nel cuore della Maremma Toscana.

Sabato 30 luglio alle 21.00 la regista premiata ai Nastri d’Argento sarà in Piazza del Castello a Montemerano per raccontare al pubblico il suo ultimo lavoro “Settembre”, in programma nella sezione lungometraggi, in dialogo con il critico cinematografico Augusto Sainati. Non solo proiezioni: al via nel pomeriggio al parco termale Terme di Saturnia Natural Destination anche gli incontri aperti al pubblico con ospiti del festival e professionisti del cinema, come il montatore Jacopo Quadri, con all’attivo un sodalizio artistico trentennale con il regista Mario Martone, e il regista specializzato in VR (virtual reality) Alessandro Parrello. L’iniziativa è organizzata da Aradia Productions con il contributo di MIC Cinema e Audiovisivo, Fondazione CR FIRENZE, Comune di Manciano, Comune di Sorano e Comune di Semproniano. Tra i main sponsor Terme di Saturnia Natural Destination, Medusa Film e Tuscany Hotel.







Le attività del festival si apriranno alle 15.00 presso la sala congressi del parco termale Terme di Saturnia Natural Destination. Si parte con la masterclass “Il montaggio nel cinema” a cura di Jacopo Quadri, mentre alle 17.00 Alessandro Parrello accompagnerà i presenti alla scoperta dell’esperienza VR, con possibilità di visionare alcuni sui lavori, tra cui il pluripremiato “Nikola Tesla. L'uomo dal futuro” e “Lucid Trip”.

Alle 19.30 ci si sposta a Montemerano, dove chi lo desidera potrà cenare con un “menù cinema” presso la Birreria La Grada. Alle 21.00 in Piazza del Castello si accenderà il grande schermo con “Footsteps on the wind” di Maya Sanbar, Faga Melo e Gustavo Leal, storia di due giovani rifugiati con la colonna sonora originale di Sting; “Don VS Lightning” commedia del duo registico Big Red Button e “Notte Romana” di Valerio Ferrara, candidato quest’anno ai David di Donatello. Seguirà il lungometraggio “Settembre” di Giulia Steigerwalt, alla presenza della regista e la moderazione di Augusto Sainati.

LA TRAMA: Francesca “non sta più bene” con suo marito Alberto da tempo e confida la sua tristezza alla migliore amica Debora, a sua volta in crisi con il marito Marco. Il figlio di Francesca, Sergio, dà lezioni di sesso a Maria, una ragazzina alle prime esperienze, che condivide dubbi e paure con l’amica Simona. Guglielmo, il ginecologo di Francesca, frequenta Ana, una giovanissima prostituta croata, che si sta innamorando del panettiere Matteo. I loro percorsi sono destinati ad intersecarsi, e le loro vite sono prossime a cambiare. La serata sarà presentata da Matteo Nicoletta.