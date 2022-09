Al Polo culturale Le Clarisse l'Atelier delle arti della Maremma

Da venerdì 2 a domenica 4 settembre tre giornate di incontri e laboratori: “Storia, narrazione, esperienza” è il tema 2022. Tutti gli ospiti e il programma



Grosseto: Tre giorni di laboratori didattici, incontri con autori, performance e spettacolo. È l'”Atelier delle arti della Maremma” che torna con la terza edizione da venerdì 2 a domenica 4 settembre nel centro storico di Grosseto e al Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura: il tema della manifestazione – ideata e diretta da Alessandro Vergni, al quale il Comune di Grosseto ha affidato l'incarico di realizzare l'iniziativa – sarà “Storia, narrazione, esperienza” e tra gli ospiti che condurranno interventi e laboratori è annunciata la partecipazione di personalità di rilievo del panorama culturale italiano e internazionale come Davide Rondoni (poeta, scrittore e autore teatrale), Gianfranco Lauretano (poeta e saggista), Nicola Bultrini (poeta e saggista), Giovanni Covini (filmaker e docente di regia), Andrea Monda (direttore de L’Osservatore romano e saggista), Filippo La Porta (critico letterario) e Giulia Merelli (attrice di teatro).





«L’idea alla base dell’Atelier – spiega il direttore artistico Alessandro Vergni – è condividere la passione e il talento per la poesia, per la narrativa e per l’arte, elementi trasversali e unificanti per tutti i partecipanti, che possono essere giovani studenti e docenti, appassionati di cultura e aspiranti scrittori, cui viene offerta la possibilità di prendere parte alla “bottega” dei maestri. Lo scopo della manifestazione, infatti, è promuovere una finestra di approfondimento culturale mediante dibattiti, momenti di lavoro e l’offerta di un percorso professionale e formativo, contribuendo ad arricchire grazie al Comune di Grosseto la molteplice programmazione culturale della nostra città tramite la connessione ad altri percorsi già avviati come “Grosseto Città che legge” e “Grosseto naturalmente culturale”. L'Atelier avrà sede all'interno delle Mura cittadine, in modo da portare un contributo alle attività commerciali e favorire la possibilità di visitare e promuovere i luoghi della cultura di Grosseto come i 4 musei cittadini, la Biblioteca Chelliana, i parchi, le Mura e il Cassero, considerando che negli anni abbiamo registrato partecipazioni anche da fuori Regione.

I partner di Atelier delle arti sono Arte Fran, Fondazione Grosseto Cultura con il Polo culturale Le Clarisse e l'Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”, il Centro Asteria (ente di formazione di Milano accreditato con il Miur, impegnato con percorsi formativi rivolti a studenti e docenti, che consentirà a chi ne farà richiesta di ottenere il riconoscimento di crediti formativi), e la Fondazione Claudi (fondazione di promozione culturale impegnata da anni nell’organizzazione di percorsi formativi altamente qualificati, rassegne musicali e mostre).





Per iscriversi – massimo 25 partecipanti, ultimi posti a disposizione – è possibile scrivere a artefranets@gmail.com. La partecipazione al seminario, comprendente l’iscrizione al corso e i pasti (il pranzo e la cena di venerdì, il pranzo e la cena di sabato) è di 150 euro (130 euro se soci di Fondazione Grosseto Cultura). I docenti possono iscriversi con la “Carta del docente”, gli studenti con “App18”.

Il programma: venerdì 2 settembre alle ore 11.30 Davide Rondoni in “Passione per la realtà in Pier Paolo Pasolini” (al Polo Clarisse), alle ore 15 Filippo La Porta in “Per la letteratura, contro l'ossessione dello storytelling” (al Comix Cafè), alle ore 17 Gianfranco Lauretano in “War can't be put in a book. Beppe Fenoglio” (al Polo Clarisse), alle ore 21.30 laboratorio di scrittura poetica con Nicola Bultrini (alla Sala Eden). Sabato 3 settembre, alle ore 11 Andrea Monda in “Il racconto come via di salvezza” (al Polo Clarisse), alle ore 15 laboratorio di dizione con Giulia Merelli (al Comix Cafè), alle ore 17 Nicola Bultrini in “Il poeta va alla guerra. Giuseppe Ungaretti” (al Polo Clarisse), alle ore 21.30 il reading di Giulia Merelli su Pasolini, Ungaretti e Fenoglio (nel Chiostro di San Francesco). Domenica 4 settembre alle ore 10 laboratorio di scrittura con Giovanni Covini, “Che tu lo voglia o no. Scrivere a due passi dal Paradiso” (al Museo di storia naturale della Maremma).