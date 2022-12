Al parco di via Giotto corso per rilascio patentino “buon cane e buon cittadino”

Grosseto: Sabato 10 dicembre al Parco di Via Giotto, il Centro Cinofilo I Laghi organizza, con il patrocinio del Comune di Grosseto, il corso “CAE-1” (Controllo dell’affidabilità e dell’equilibrio psichico). L’evento consiste in un test che mira a certificare che un cane sia sostanzialmente affidabile e senza problematiche di comportamento prendendo in considerazione il binomio cane-padrone nella vita quotidiana. Con il progressivo fenomeno dell’urbanizzazione, infatti, le condizioni di vita dei nostri amici a quatto zampe sono estremamente cambiate, trovandosi di fronte ad un numero sempre più alto di stimoli esterni.



Il progetto prevede, nello specifico, un breve corso per il rilascio del patentino del “buon cane e buon cittadino”. Il corso, della durata di circa un’ora, prevede anche spiegazioni sulle modalità di gestione di un animale in ambiente cittadino. Sarà dunque somministrato un test che consta di 10 prove di equilibrio di cane e padrone per la gestione di quest’ultimo in situazioni di ordinaria quotidianità come, ad esempio, il passaggio di una bicicletta, l’incontro con runners o passeggini, rumori di autobus o altri suoni che sono propri del traffico veicolare di tutti i giorni.

Il corso CAE-1 è rivolto a tutti i possessori di cani, di taglia piccola, media o grande, sia di razza sia meticci e senza limiti di età. Il conduttore, invece, dovrà avere come minimo 12 anni.

Una volta terminato il percorso formativo, se il binomio cane-padrone sarà stato ritenuto adeguatamente preparato verrà sottoposto anche alla verifica di un esperto giudice dell’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, che certificherà il grado di preparazione ed eventualmente rilascerà il patentino, valido in tutta Italia. Coloro che non avranno superato il test potranno, nel caso in cui desiderassero migliorare le proprie abilità, rivolgersi alla struttura del centro cinofilo “I Laghi” per alcune lezioni personalizzate.

PER INFO E ISCRIZIONI: 3348935067 - centrocinofiloilaghi@hotmail.it