Al "Maremma Archeo film" tra dinosauri ed egittomania

Grosseto: Inizia il week end con “Maremma Archeo film”, fino a domenica 19 giugno al Giardino dell’archeologia di Grosseto. Ingresso libero e gratuito.

Sabato 18 si parte con “Al tempo dei dinosauri” (Nazione: Francia, Giappone – Regia: Pascal Cuissot). Un viaggio indietro nel tempo e nello spazio che trasporta il pubblico tra le più importanti scoperte nel panorama paleontologico di nuove specie di dinosauri e mostri marini. Il pubblico imparerà a conoscere comportamenti e caratteristiche precedentemente inaspettati: come questi giganti cacciavano, si riproducevano e si prendevano cura della prole. Prova sceintifiche combinate alla perfezione con immagini 3D altamente realistiche in un documentario ambizioso e spettacolare. Ospite del sabato al “Maremma Archeo film” l’archeologa Simona Rafanelli, direttrice del Museo archeologico I. Falchi di Vetulonia che racconterà le ultime grandi scoperte etrsuche nel territorio di Castiglion della Pescaia.



Non poteva mancare nel programma del festival un passaggio lungo il Nilo ed ecco allora a seguire il film “Il busto di Nefertiti: nascita di un’icona” (Nazione: Francia - Regia: Jean-Dominique Ferrucci - Durata: 17′). Scoperto nel 1912 da un archeologo tedesco ad El-Amarna, in Egitto, il busto della moglie del faraone Akhenaton è ormai un’icona. Bénédicte Savoy ci racconta come gli oggetti archeologici mobilitino l’immaginazione nelle società industriali che lottano per conquistare, attraverso il passato, i valori estetici del presente.

Il pubblico, in qualità di giuria popolare, potrà esprimere il proprio giudizio sui film in concorso contribuendo all’attribuzione del Premio “Maremma Archeofilm” alla pellicola più gradita.

Ogni sera brindisi con i vini offerti da La Selva.

La manifestazione è organizzata da “Archeologia Viva (Giunti Editore)/Firenze Archeofilm” e Associazione M.Arte.

Informazioni: 0564. 488752 (Museo Archeologico di Grosseto)

In caso di maltempo il festival si svolgerà presso il Museo di Storia Naturale (str. Corsini 5, Grosseto).